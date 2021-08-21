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Japonya'da yerel yöneticilerden kapanma çağrısı

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Japonya'da yerel yöneticiler, artış trendi gösteren koronavirüs vakalarına karşı merkezi hükümete "kapanma uygulaması" çağrısı yaptı.
Japonya'da yerel yöneticilerden kapanma çağrısı

Japonya'da yerel yöneticiler, artış trendi gösteren koronavirüs vakalarına karşı merkezi hükümete "kapanma uygulaması" çağrısı yaptı.

Ulusal Valiler Birliği (NGA) çevrim içi toplantısında bir araya gelen eyalet valileri, salgına karşı ülke geneli uygulanan tedbirlerin "etkisizliğinden" yakındı.

Olağanüstü halin (OHAL) bazı bölgelerde uygulanmasını eleştiren valiler, merkezi hükümete ülkede "kapanma" dahil daha güçlü tedbirler uygulanması talebinde bulundu.

Hükümet salgınla mücadele kapsamında 13 eyalette OHAL ve 16 eyalette kısmi OHAL uyguluyor. Toplam 29 eyalet ülke nüfusunun yaklaşık 80'ini kapsıyor.

Vaka trendi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da COVID-19 salgınında en yüksek günlük vaka dün saptanmıştı.

Paralimpik Oyunları'na 3 gün kala Japonya'da ülke geneli günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 25 bin 800'ün üstüne çıkmıştı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, dün Japonya genelinde 25 bin 876 COVID-19 vakası tespit edildi.

Böylelikle salgının başından bu yana ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 1 milyon 258 bin 337'ye çıktı.

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