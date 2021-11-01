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Japonya’daki Tren Saldırısının Faili ‘Ölüm Cezası’ İstiyor

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trende 17 kişiyi bıçakla yaralayarak vagonu ateşe veren saldırganın, hayranı olduğu Joker karakterinden etkilendiği ve polise 'ölüm cezası' ile yargılanmak istediğini söylediği bildirildi.
Japonya’daki Tren Saldırısının Faili ‘Ölüm Cezası’ İstiyor

Dün gece Japonya’nın başkenti Tokyo’daki metroda yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. 1’i ağır olmak üzere 17 kişiyi bıçakla yaralayıp vagonu ateşe veren 24 yaşındaki saldırganın adının Kyota Hattori olduğu öğrenildi.

Hattori, Joker filminden esinlendiğini belirtirken, 17 kişiyi yaraladıktan sonra cinayete teşebbüsten tutukladığında idam edilmek istediğini söyledi.

Görgü tanıkları, 24 yaşındaki saldırganın petrol olduğuna inanılan sıvıyı dökerek yolcular arasında paniğe neden olduğunu daha sonra da vagonu ateşe verdiğini aktardı. Dünyanın en işlek tren istasyonu Shinjuku’ya giden Keio ekspres hattında meydana gelen saldırı sırasında hidroklorik asit atıldığı da bildirildi.

Japon medyası, saldırıda yaralanan 60 yaşındaki bir adamın durumun kritik olduğunu duyurdu. Polis, şüphelinin müfettişlere ‘insanları öldürmek ve ölüm cezasına çarptırılmak istediğini’ söylediğini bildirdi. Ayrıca trende çakmak gazı kullandığını belirtti.

Dün Tokyo’daki Keiko Hattı’nda bir trene binen 20’li yaşlardaki bir saldırganın saat 20.00'da elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirilmiş, yabancı bir madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1’i ağır 17 kişi yaralanmıştı. İlk yapılan açıklamalarda, aynı gün seçimlerin olması nedeniyle saldırının ‘terör şüphesi’ taşıdığı belirtilmişti.

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