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Japonya’dan corona ilacı müjdesi: Avigan iyileşmeyi üç gün hızlandırıyor

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Japonya'da grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın corona virüsü tedavisinde etkili olduğu üçüncü aşama testlerinde ortaya kondu. Çalışmada, ilacın iyileşme süresini yaklaşık üç gün kısalttığı belirtildi.
Japonya’dan corona ilacı müjdesi: Avigan iyileşmeyi üç gün hızlandırıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, ikinci dalga paniğinin ülkeden ülkeye yayılmasıyla aşı ve ilaç çalışmalarından gelecek haberler de önem kazanmaya başladı.

Aşı çalışmalarında insanlı deneylerin son aşamalarına gelinirken, bir iyi haberde corona hastalarının tedavisinde kullanılacak ilaçlardan geldi. Japonya’da Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical tarafından geliştirilen Avigan ilacının üçüncü aşama testlerinde önemli bir gelişme kaydedildi.

SÜRE 3 GÜN KISALIYOR

156 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, ilacın iyileşme süresini kısalttığı görüldü. Buna göre Avigan ilacı verilen grup 11.9 günde iyileşme belirtileri gösterirken, ilaç verilmeyen grupta ise bu süre 14.7 olarak kayıtlara geçti. Hastalık sürecindeki bu üç günlük ilerleme kritik bir adım olarak gösterildi.

HİSSELER YÜZDE 4 YÜKSELDİ

Fujifilm’den yapılan açıklamada, daha detaylı testlerin ardından ilacın Covid-19’a karşı Ekim ayının başında onay alabileceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından şirketin hisseleri Tokyo’da yüzde 4 değer kazanarak son dört aydaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Fujifilm ilacın global haklarını geçtiğimiz aylarda Hindistan merkezli ilaç şirketi Dr Reddy’s Laboratories’e satmıştı.

GRİP İLACI OLARAK GELİŞTİRİLMİŞTİ

Grip ilacı olarak geliştirilen Avigan’ın corona virüsü semptomlarını tedavi ettiği açıklanmış, Çinli araştırmacılar söz konusu ilacın virüs tedavisinde etkili olduğunu klinik çalışmalarla kanıtladıklarını duyurmuştu. Japonya hükümeti ise bilimsel çalışmaların Haziran sonunda tamamlanacağını söylese de, yeterli denek sayısına ulaşılamadığı için tarihte gecikme yaşandı.

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