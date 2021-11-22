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Japonya'dan ekonomik güvenlik için yapay zekaya 4,4 milyar dolar yatırım

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Japonya hükümeti, ekonomik güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine 500 milyar yen (4,4 milyar dolar) düzeyinde yatırım yapacak.
Japonya'dan ekonomik güvenlik için yapay zekaya 4,4 milyar dolar yatırım

Japonya hükümeti, ekonomik güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine 500 milyar yen (4,4 milyar dolar) düzeyinde yatırım yapacak.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya, yeni mali teşvik paketi kapsamında ekonomik güvenliğin artırılmasına kaynak tahsis edecek.

Hükümet, uzun vadede ekonomik güvenlik sorunlarıyla mücadele edilmesi amacıyla hacmi 500 milyar yene (4,4 milyar dolar) erişecek mali fon kuracak.

Ülkenin ekonomik güvenliğini korumayı amaçlayan fon vasıtasıyla olası teknolojik çöküntülerin engellenmesi ile yapay zeka yatırımlarının geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenecek.

Öte yandan yeni mali teşvik paketi kapsamında, yerel COVID-19 aşısının üretimi ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısına çözümleri hedefleyen projelere de kaynak ayırılacak.

Kyodo, Japonya kamuoyunda, 2018'den beri ABD ve Çin arasında ticari ve gümrük tarife gerilimlerinin, ülkenin ulusal ekonomi güvenliğini etkileyebileceği yorumlarının yapıldığına dikkati çekti.

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