  • BIST 2.027,28
  • Altın 783.83438
  • Dolar 13.8745
  • Euro 15.6625
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere "şeffaflığı artırması" çağrısı

» »
Japonya, nükleer silahlara sahip ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini söyledi.
Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere "şeffaflığı artırması" çağrısı

Japonya, nükleer silahlara sahip ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümet yetkililerini ve uzmanları buluşturan ve Japonya Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen "nükleer silahsızlanma" konulu çevrim içi toplantıda konuştu.

ABD'nin 1945'te attığı atom bombalarıyla harap edilen Hiroşima kökenli bir ailede doğan Başbakan, "Maalesef dünyanın yüzleştiği gerçek, bırakın yürürlükten kaldırılmasını, nükleer silah sayısının düşürülmesine yönelik müzakereler bile ilerleme katetmiyor" dedi.

Kishida, nükleer silah sayısının "artacağına yönelik korkuların" bulunduğuna dikkati çekerek, Ocak 2022'de New York'ta düzenlenmesi planlanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) Değerlendirme Konferansı'na işaret etti.

"Nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği

Bu konferansın, "nükleer ve nükleer olmayan devletler arasında güven ilişkisinin yeniden inşası ve NPT temelinin sağlamlaştırılması" için bir fırsat olabileceğini vurgulayan Kishida, "Neticede, nükleer silahlardan arınmış bir dünya için bir çıkış yolu bulunmalı" diye konuştu.

Kishida, nükleer silahlara sahip tüm ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini söyledi.

Başbakan Kishida ülkesinin, bu sahada "farklı fikirdeki ülkelerin" bir araya getirilmesine liderlik edeceğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan'da ilk Omicron varyantı tespit edildi09 Aralık 2021 Perşembe 10:13
  • Putin: Ukrayna NATO’ya Girerse Bizim İçin Tehdit Oluşturan Silah Sevkiyatları Başlar08 Aralık 2021 Çarşamba 20:38
  • Hindistan Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan helikopter düştü08 Aralık 2021 Çarşamba 15:02
  • Japonya, Myanmar devrik lideri Suu Çi’nin hapis cezası için endişeli08 Aralık 2021 Çarşamba 13:03
  • Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü08 Aralık 2021 Çarşamba 12:03
  • Çin'de koronavirüs: Yurt içi kaynaklı 44 vaka tespit edildi08 Aralık 2021 Çarşamba 10:33
  • Putin Talimat Verdi: Enflasyona Karşı Savaş Açtı08 Aralık 2021 Çarşamba 00:16
  • Hindistan' da 2 Doktor Arkadaş, Odalarında 2 Kadın Meslektaşına Tecavüz Etti07 Aralık 2021 Salı 23:21
  • Japonya’daki kuş gribi Hiroshima'ya da sıçradı07 Aralık 2021 Salı 11:52
  • Çin’de yeni corona önlemleri: Testi pozitif çıkana 1500 dolar ödüyorlar06 Aralık 2021 Pazartesi 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti