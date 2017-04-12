Japonya’dan sismografi gemisi, araştırma yapmak için geliyor…

Japonya’dan, “Ramform Hyperion” isimli yeni inşa edilmiş sismografi gemisinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” hesabına araştırmalar yapmak için , Rumların tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesine” geleceği haber verildi.

Singapur’da testten geçecek olan geminin amacının, MEB’deki sekiz parseli içine alan bölgeyi, son teknoloji ürünü olan üç boyutlu sismografi ile taramak olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, geminin Norveçli PGS şirketine ait olduğunu kaydetti.

Gazete, Ramform Hyperion’un, geçtiğimiz aylarda Rumların tek yanlı ilan ettiği MEB’i içerisinde araştırmalar yapmış olan kardeş gemisi Ramform Tethys ile birlikte, dünya üzerinde en modern ve güçlü sismografi gemileri olarak kabul edilmekte olduklarına vurgu yaptı.

Gemilerin, aynı anda her biri 10 kilometre uzunluğa kadar olan 14 sismik kabloyla çalışabileceğini ifade eden gazete, gemilerin seyir halinde bin 500 metrelik bir alanı sismografik olarak kaydedebileceğini belirtti.

Ramform Hyperion’un, modern üç boyutlu sismografiyle, 7 bin kilometrekarelik bir alanı tarayacağını yazan gazete, üç boyutlu sismografi yapılacak olan bölgelerin esas olarak İtalyan ENI şirketinin sahip olduğu 2, 3, 8 ve 9 numaralı parselleri kapsadığını belirtti.

Araştırmaların sonuçlarının, İtalyan ENI şirketi tarafından önümüzdeki 12 ay içerisinde yapılması planlanan iki sondaj için belirleyici olacağını da kaydeden gazete, geminin araştırma yapacağı bölgenin, 6, 7 aynı zamanda 11 ve 12 numaralı parsellerin de sınırları içerisindeki kısımlara kadar uzanmakta olduğuna dikkati çekti.

Araştırmaların dört aydan fazla sürmesi ve 17 Ağustos’ta tamamlanmasının beklendiğini de yazan gazete, Rum Yönetimi’nin hali hazırda bu araştırmalar için bir NAVTEX yayımladığını haber verdi.

Ramform Hyperion’un kardeş gemisi Ramform Tethys’nin de, yaz başında, özellikle 10 numaralı parselde araştırmalar için yine Rum MEB’ine gelmesi ihtimali olduğundan da söz eden gazete, bu geminin 2016 yılında Rum Yönetimi hesabına araştırmalar yaptığını anımsattı.

Rum Yönetimi’nin Norveçli PGS şirketiyle, 2006 yılından bu yana MEB içerisindeki sismografik veriler konusunda “münhasırlık anlaşmasına” sahip olduğunu da belirten gazete, bunun “Kıbrıs” denizleri içerisinde teferruatlı sismografik araştırmaların yapıldığı beşinci periyot olduğuna dikkati çekti.

Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketinin ise, Ramform Tethys tarafından yapılan üç boyutlu sismografik araştırmaların digital ortamda işlenmesini beklemekte olduğunu yazan gazete, şirketin, 10 numaralı parselle ilgilenen diğer büyük şirketler gibi geçtiğimiz yıllarda yapılmış iki ve iç boyutlu araştırmaları satın aldığını da ifade etti.

ÇEVREDE ŞU AN DÖRT PLATFORM SONDAJ YAPIYOR

Rumların tek yanlı ilan ettiği MEB’i çevresindeki bölgelerde şu an dört platformun sondaj yapmakta olduğunu da anımsatan gazete, üç platformun Mısır hesabına (ikisi Zohr yatağında), bir tanesinin de İsrail hesabına “Leviathan” parselinde sondaj yapmakta olduğunu belirtti.

Buna paralel olarak, Rum Yönetimi’nin iki başka NAVTEX yayımlayarak MEB içerisindeki bir bölgeyi bağladığını da kaydeden gazete, “Global Sentinel” isimli özel bir Amerikan gemisinin, İngiliz Üsleri hesabına deniz altına elektronik iletişim amaçlı kablolar döşemekte olduğunu haber verdi.

ÇOK ULUSLU ARAMA-KURTARMA TATBİKATI

Diğer bir deniz bölgesinin ise, çok uluslu bir arama-kurtarma tatbikatı için bağlandığını kaydeden gazete, tatbikatın bu sabah 5.30 ile 8.30 saatleri arasında “Kıbrıs” sorumluluk bölgesi içerisinde icra edilmesinin beklendiğini belirtti.

Gazete “Aynı Anda Bin 200 Futbol Sahasını Tarıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde ise, gemilerin bazı dikkat çekici özelliklerine yer verdi.

Gemilerin, 12 sismografik görüntüleme sistemine sahip olduğunu kaydeden gazete, gemilerin, deniz tabanı yüzeyinin altındaki 10 kilometreyi aşan bir derinlikte ve yaklaşık bin 200 futbol sahasına eşit bir alanda, jeolojik verileri kayda geçirebildiğine işaret etti.

Gazete, gemilerin 6 bin tona kadar yakıt depolama kapasiteleri olduğunu da ekledi.