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Japonya'dan, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya 'yaptırım' mesajı

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Japonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde, "uluslararası kamuoyuyla koordinasyon halinde uygun şekilde karşılık vereceğini" bildirdi.
Japonya'dan, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya 'yaptırım' mesajı

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde, "uluslararası kamuoyuyla koordinasyon halinde uygun şekilde karşılık vereceğini" bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili "olası" ifadesini kullandı.

Bakan Hayaşi, "Rusya tarafından işgal söz konusu olursa uluslararası kamuoyuyla koordinasyon halinde güncel duruma uygun şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

"Yaptırım da dahil." diyen ancak detay vermeyi reddeden Hayaşi, "diplomatik müzakereler yoluyla çözüm" arayışını sürdürmenin önemine dikkati çekti.

İrtibat ofisi

Kyodo ajansı, Japonya hükümetinin, Ukrayna'da bulunan yaklaşık 130 Japon vatandaşının korunmasına yönelik ülkenin batısındaki Lviv kentinde irtibat ofisi kurduğunu aktardı.

Ofise yönelik Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Güncel durumu göz önünde bulundurarak halkın güvenliğinin sağlanması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, olası işgal durumunda Rusya'dan enerji sevkiyatının kesilebileceğine yönelik, "durumu derin endişeyle izlediklerini" bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı 11 Şubat'ta, Japon vatandaşlarına, Ukrayna'dan derhal ayrılmaları ve "amacına bakılmaksızın" bu ülkeye seyahatten kaçınmalarını tavsiye etmişti.

G7 etkisi

Japon Dışişleri Bakanı'nın, olası yaptırımlara yönelik son açıklaması, G7 Maliye Bakanlarının, Rusya'nın olası işgaline karşı "hızlı, eşgüdümlü ve güçlü bir yanıt verileceği" beyanının sonrasında gelmesi dikkati çekti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'nın yer aldığı G7'nin Maliye Bakanları, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında dün yayımladıkları bildiride, Rusya'nın olası işgal halinde ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı.

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