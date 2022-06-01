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Japonya,ek bütçeyi yasalaştırdı

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Japon meclisi, yükselen enerji ve gıda fiyatlarına karşı mevcut mali yıl kapsamlı 2,7 trilyon yenlik (21 milyar dolar) ek bütçeyi kanunlaştırdı
Japonya,ek bütçeyi yasalaştırdı

Japon hükümetinin, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji ve gıda fiyatları karşısında, iş dünyası ile hane halkına yönelik destek bütçe tasarısı yasalaştı.

Danışman Meclisi (Sangiin) milletvekilleri, hükümetin 2,7 trilyon yen (21 milyar dolar) değerinde ek bütçesini kanunlaştırdı.

Başbakan Kişida Fumio, ek bütçeye yönelik meclis konuşmasında "Yükselen fiyatlar ciddi problem. Halkın yaşamına etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Mart 2023'te sona erecek mali yılı kapsayan bütçeden 1,2 trilyon yenlik (9,2 milyar dolar) dilimle petrol tedarikçileri sübvanse desteği sağlanacak.

Koronavirüs ile mücadele ve hane halkı yardımlarını kapsayan yedek akçe fonuna ise ilaveten 1,5 trilyon yen (11,7 milyar dolar) aktarılacak.

Ek bütçenin tamamı, ihraç edilecek devlet tahvilinden karşılanacak.

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