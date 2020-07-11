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Japonya'nın Güneybatısındaki Sel Ve Heyelanlarda Ölenlerin Sayısı 63'e Yükseldi

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Japonya'nın Güneybatısındaki Sel Ve Heyelanlarda Ölenlerin Sayısı 63'e Yükseldi
Japonya'nın Güneybatısındaki Sel Ve Heyelanlarda Ölenlerin Sayısı 63'e Yükseldi

 Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Kyodo ajansına göre, ülkenin güneybatısındaki Kyuşu bölgesi dahil 10 farklı eyalette 92 dere ve nehir yatağı taştı.

Su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu.

Kyuşu'nun Kumamoto eyaleti başta olmak üzere tüm eyaletlerindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansına (FDMA) göre, şu ana kadar Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bölgede sağanağın süreceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

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