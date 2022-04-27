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Japonya'nın kuzeyinde kaybolan tekne 4 gündür aranıyor

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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde kaybolan turistik tekne ve yolcuları arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor.
Japonya'nın kuzeyinde kaybolan tekne 4 gündür aranıyor

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde kaybolan turistik tekne ve yolcuları arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor.

Hafta sonu Şiretoko Yarımadası'nda irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ile yolcularını arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik, bugüne kadar 11 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Arama çalışmaları, Rus yetkililerinin onayı doğrultusunda Rusya'nın kontrolündeki sulara da yayıldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Rusya'nın, "işe yarar bilgi edinmeleri halinde" faaliyetlere destek olarak paylaşacağını söyledi.

Turu düzenleyen firma Shiretoko Yuransen de hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Aynı teknenin geçen yılki turlarında da sorunlar yaşadı

Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, kaybolan teknenin Mayıs 2021'deki turunda, yüzen bir nesneye çarptıkları ve 3 yolcunun yaralandığını açıkladı.

Söz konusu tekne Haziran 2021'de ise limandan ayrıldıktan kısa süre sonra karaya oturdu ve o dönemki kaptana soruşturma açıldı.

Tokai Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden Prof. Yamada Yoşihiko, "insan yapımı felaket" diye nitelediği olayda, söz konusu hava şartlarında teknenin "limanı hiç terk etmemesi gerektiğini" söyledi.

Tekne kaptanının "profesyonelliğini" sorgulayan Yamada, "Firma hangi gerekçelerle faaliyete izin verebildi? Bu konuda birçok soru var. (Verse de faaliyeti) Durduracak cesaretleri olabilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay günü, limandaki diğer balıkçı tekneleri, bölge genelinde seyreden yüksek dalga ve şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya geri döndü.

Liman yakınlarında yerel bir işletme sahibi, "kötü hava şartları karşısında turdan vazgeçmesi gereken kaptanın tur sezonu fırsatını kaçırmak istemediği" değerlendirmesini yaptı.

Ulusal basınına göre, güverte personeli Soyama Akira firma bünyesinde bu yıl işe başladı ve yeterli iş tecrübesine sahip değil.

2 mürettebat ile 24 yolcu var

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk, 24 yolcu bulunuyordu.

Tur sahibi firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.

Gezi teknesi 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrılmıştı.

Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali yayımlamıştı.

Gemi kaptanı Toyoda Nuriyuki, firmaya, aynı gün yerel saatle 14.00 sularında teknenin 30 derece yana eğildiği bilgisi paylaşmıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

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