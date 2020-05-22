Jasmine Court Otel’in kumarhanesinde Bakanlar Kurulu kararına uyulmayarak poker oynandı. 11 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada
“21.05.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Bakanlar Kurulu kararı gereği kapalı olması gereken Jasmine Court isimli kumarhanede, polis tarafından yapılan denetimde S.L.(E-38), O.E.O.(E-36), M.Ö.(E-37), E.A.(E-33), H.G.(E-27), D.C.(E-35) ve M.M(E-25)’nin para ve parayı temsil eden fişler karşılığında Teksas Holdem Poker diye bilinen kumar oyununu oynadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ile kumar oynanmasına müsaade eden M.D.(E-56), oyun sırasında kurpiyerlik ve garson hizmeti veren T.G.(E-28), L.P.(K-43) ve İ.A.(E-31) tutuklanmıştır. Kumar oynanmada kullanılan malzemeler ile zanlıların tasarrufunda bulunan toplam 5668,80 TL, 400 Euro, 1320 ADB Doları ve 200 Stg nakit para emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.” dedi.
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