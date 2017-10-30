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JCI Kuzey Kıbrıs’tan Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’ne bağış

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JCI Kuzey Kıbrıs’tan Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’ne bağış
KKTC Genç Müteşebbisler (JCI) Derneği başkan ve üyeleri, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Merkezi’ndeki Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’ni ziyaret ederek tıbbi malzeme bağışında bulundu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, JCI Kuzey Kıbrıs başkan ve üyeleri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kanalıyla Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nin ve kanserle mücadele eden hastaların tedavisinin başlıca ihtiyaçlarından olan infüzyon pompası ve oksijen-nabız ölçeri tedarik ederek, Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi Sorumlu Hemşiresi Oya Adsız Maraşuna’ya teslim etti.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, Vakıf Koordinatör Yardımcısı Sayın Servet Özeralp’in de bulunduğu ziyarette, JCI Kuzey Kıbrıs başkan ve üyeleri, bu tür bağışlarının her zaman devam edeceğini ve çocukların her zaman yanında olacaklarını da dile getirdiler.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Vakıf Koordinatör Yardımcısı ve Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi Sorumlu Hemşiresi de, bağışlarından dolayı JCI Kuzey Kıbrıs üyelerine kanserle mücadele eden çocuklar ve servis adına teşekkürlerini iletti.

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