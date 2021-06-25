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Jean Pierre Lacroix Ada'da Temaslarda Bulunuyor

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix dört günlük ziyaret için Kıbrıs’a geldi.
Jean Pierre Lacroix Ada'da Temaslarda Bulunuyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix dört günlük ziyaret için Kıbrıs’a geldi.

Lacroix temasları çerçevesinde BM Barış Gücü misyonunu ziyaret ederek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la görüştü Barış Gücü’nün ara bölge boyunca konuşlandığı “önemli yerleri” de ziyaret edecek olan Lacroix’in Kıbrıs’taki iki lider ve sivil toplum temsilcileriyle de biraraya gelmesi bekleniyor. 

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