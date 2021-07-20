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Jeff Bezos: Milyarder iş insanının yaklaşık 11 dakikalık uzay yolculuğu tamamlandı

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği roket Türkiye saatiyle 16:12'de uzaya fırlatıldı.
Jeff Bezos: Milyarder iş insanının yaklaşık 11 dakikalık uzay yolculuğu tamamlandı

Bezos'un da aralarında bulunduğu dört kişiyi taşıyan araç, kısa süren uzay yolculuğunun ardından dünyaya döndü.

Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik etti.

Kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıkıyor.

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