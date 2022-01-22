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Jeff Bezos, Sonsuz Yaşam İçin En İyi Bilim İnsanlarını İşe Alıyor

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Amazon CEO'su Jeff Bezos, yeni yaşlanma karşıtı firması Altos Labs'de yüzlerce yıl yaşamanın sırrını bulmak için çalışacak en iyi bilim insanlarını işe aldı.
Jeff Bezos, Sonsuz Yaşam İçin En İyi Bilim İnsanlarını İşe Alıyor

Jeff Bezos, yüzlerce yıl hastalıksız yaşamanın sırrını bulmak için dünyanın en iyi bilim insanlarıyla çalışıyor. Bezos, son olarak GlaxoSmithKline ikonu 59 yaşındaki Hal Barron ile anlaştı. Barron, Bezos’un yeni yaşlanma karşıtı firması Altos Labs’i yönetecek.

Şirketin, insanların tüm hastalıklardan kaçınmasına ve çok uzun yıllar yaşamasına yardımcı olabilecek devrim niteliğinde bir hücre programlama tekniği bulmak için 2.2 milyar sterlinlik bir bütçesi var.

Biyoteknoloji firmasında, aralarında Nobel ödüllü bilim insanlarının da olduğu bir ekip çalışıyor.

Görevine Ağustos ayında başlayacak olan Barron, “Hastalığı tersine çevirmek için dönüştürücü bir misyona sahip böylesine eşsiz bir şirkete liderlik etmek, hayatta belki de bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat ve bana bu fırsatın sunulmasından büyük onur duyuyorum” dedi.

NOBEL ÖDÜLLÜ İSİMLER BEZOS İÇİN ÇALIŞIYOR

Merkezi ABD’de Cambridge ve California’da olacak olan Altos’ta bazı uzmanlar, kanser ve Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalıkları ortadan kaldırarak insan ömrünü uzatabileceğine inanıyor.

Altos’un destekçileri arasında Bezos ile beraber 60 yaşındaki Rus internet patronu Yuri Milner da yer alıyor.

Ayrıca firmanın kurucu ortağı ve baş bilim insanı Richard Klausner şunları söyledi: “Dünyanın en iyi bilim insanlarının çoğunun işbirliği yapabileceği ve araştırmalarını özel girişimin hızı, misyonu ve odağı ile geliştirebileceği bir şirket kuruyoruz.”

Diğer Altos yıldızları arasında, insan ömrünün en az 50 yıl uzatılabileceğini öngören Profesör Juan Carlos Izpisúa Belmonte, ücretsiz danışman olarak görev alan ve 2012 Nobel ödülü sahibi Dr Shinya Yamanaka yer alıyor.

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