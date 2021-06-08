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Jeff Bezos uzaya gitmeye hazırlanıyor

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Jeff Bezos, kurucusu olduğu Blue Origin şirketinin ilk insanlı uçuşuna kardeşiyle beraber katılacağını açıkladı. Gelecek ay gerçekleşecek uçuş toplam 30 dakika sürecek ve 3 dakika boyunca uzayda kalınacak.
Jeff Bezos uzaya gitmeye hazırlanıyor

Amazon Kurucusu ve 187 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos uzaya gitmeye hazırlanıyor.

Bezos'un uzay ve havacılık şirketi Blue Origin gelecek ay uzaya ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirecek. Uçuşta 1 tane biletli yolcu olacak. Söz konusu bilet açık artırmayla satışa çıkarken bu seyahat için en yüksek teklif 2.8 milyon dolara ulaştı. Şu ana kadar 143 ülkeden 6000 kişi teklif verdi.

5 YAŞINDAN BU YANA HAYALİYDİ

Açık artırma 12 Haziran'da sona erecek. Ancak bugün Jeff Bezos tarafından yapılan açıklama fiyatı muhtemelen bir hayli yukarı çekecek. Bezos, kardeşi Mark Bezos'la beraber 20 Temmuz'da gerçekleşecek uçuşa katılacağını duyurdu. Bezos 5 yaşından bu yana uzaya seyahat etmeyi hayal ettiğini ifade etti.

Söz konusu seyahat toplamda 30 dakika sürecek. Yolcular 3 dakika boyunca uzayın kıyısında yer çekimsiz ortamda dünyayı izleme fırsatı bulacak.

Uzay seyahati konusunda Elon Musk ve SpaceX daha göz önünde olsa da Bezos daha bugünkü servetinin çok uzağındayken 2000 yılında Blue Origin'i kurdu.

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