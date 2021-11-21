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Jeff Bezos’tan Boşanan Mackenzie Scott’ın Parası Bitmiyor

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Jeff Bezos’tan Boşanan Mackenzie Scott’ın Parası Bitmiyor
Jeff Bezos’tan Boşanan Mackenzie Scott’ın Parası Bitmiyor

Dünyanın en zengin 21'inci insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Scott hayır işlerine ağırlık vermeye devam ediyor... Fakat İngiliz Sunday Times, 12 ayda 8.6 milyar dolar bağış yapmasına rağmen Amazon'un hisselerinin değer kazanmasıyla artmasıyla birlikte neredeyse hiç azalmadı.

2019 yılında Jeff Bezos’tan boşanma kararı alan MacKenzie Scott, boşanma sürecinde Amazon’un yüzde 4 hissesinin sahibi olurken yaklaşık 60 milyar dolarlık bir malvarlığı elde etmişti.

Forbes dergisi tarafından hazırlanan listelere göre dünyanın en zengin 21’inci insanı olarak kayıtlara geçen Scott, elde ettiği parasını “tamamen tükenene kadar yardım işlerine harcayacağının” sözünü vermişti.

Bu yılın Haziran ayına kadar geçen 12 aylık süreçte farklı kurum ve kuruluşlara yaklaşık 8.6 milyar dolar bağışlayan Scott’ın malvarlığı, Covid-19 sürecinde e-ticaretin değer kazanması Amazon’un hisselerinin değerlenmesiyle birlikte bu kadar yüklü bir bağışa rağmen neredeyse hiç azalmadı.

51 yaşındaki Scott’ın parayı nasıl bir başvuru sürecinde dağıttığı henüz bilinmezken Alaska Native Heritage Centre isimli yerlileri koruma ve destek vakfına ve Triangle Project isimli Cape Town merkezli LGBT gruplarını destekleyen bir derneğe paraların verildiği ve Cal Poly Üniversitesi’ne de para yardımı yapıldığı kaydedildi.

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