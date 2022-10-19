Jeff Bezos’tan uzay araştırmalarını eleştirenlere yanıt: “Evimizi terk etmek için değil”

Jeff Bezos, Dünya'nın sorunlarını çözmek yerine uzay yolculuğuna yatırım yaptığı için kendisini eleştirenlere yanıt verdi: "Uzaya evimizi terk etmek için değil, onu korumak için gidiyoruz."

Milyarder iş insanı Jeff Bezos, ödül töreni için gittiği Vatikan’da, uzay araştırmaları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Amazon’un kurucusu, Dünya’nın karşı karşıya olduğu zorluklardan ve ihtiyaç duyulan kısa ve uzun vadeli çalışmalar hakkındaki fikirlerinden bahsetti.

Bezos, “Bazı insanlar; çözülmesi gereken bu kadar çok sorun varken neden uzaya yatırım yapıyorsun, diye soruyor. Evimizi terk etmek için değil, onu korumak için uzaya gidiyoruz. Dünya, bakılması gereken bir bahçedir” dedi.

Bezos, Vatikan’da yaptığı konuşmada, sözlerine şu şekilde devam etti: “Blue Origin’in uzun vadeli hedefi, tüm kirletici endüstrileri Dünya’dan uzaklaştırmak. Bu yol uzun ve sonunu görmeye ömrüm de yetmeyecek.”

Bezos, küresel ısınma tehditlerine, yükselen deniz seviyelerine ve daha güçlü fırtınalara işaret ederek diğer yatırımlarına da değindi: “Neredeyse tüm durumlarda, bu felaketlerden en çok zarar görenler yoksullar ve savunmasızlar, halbuki bu felaketlere en az onlar neden oldu.”

Bezos, 2000 yılında havacılık şirketi Blue Origin’i kurdu. Cuma günü yaptığı konuşmada, uzaya giden bir yol inşa etmeye kararlı olduğunu söyledi. Ve Blue Origin’in sloganını hatırlattı: “Dünya’nın yararına.” Bezos, Blue Origin’in hedefinin daha önce uzaya seyahat etmeyi daha ucuz, daha sık ve daha erişilebilir hale getirmek olduğunu söylemişti.

Milyarder iş insanı, 2020’de de iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve doğayı korumak için taahhüt ettiği 10 milyar doları dağıtacak olan Bezos Earth Fund’ı kurdu ve fonda yönetim kurulu başkanı olarak da görev alıyor.