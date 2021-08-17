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Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı

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ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX'ine 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş sözleşmesi verme kararı nedeniyle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) dava açtı.
Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı

Blue Origin, anlaşmayla ilgili "temel sorunlar" olduğunu söyledi ve anlaşmayı haksız bulduğunu kaydetti.

Anlaşmazlık, NASA'nın Nisan ayında finansman açığı nedeniyle anlaşmayı beklendiği gibi iki şirkete değil bir şirkete verme kararından kaynaklanıyor.

NASA konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Blue Origin dava dilekçesinde, astronotları 2024'te Ay'ın yüzeyine taşıyacak olan iniş sistemini inşa etmek için iki şirketin gerekli olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi.

Ayrıca NASA'yı ihale sürecinde teklifleri "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirmekle suçladı.

Blue Origin, "Bu tedarikte tanımlanan sorunların ve bunların sonuçlarının adaleti yeniden tesis etmek, rekabete izin vermek ve Amerika'nın Ay'a güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak için ele alınması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz" dedi.

NASA'nın keşif programı başkanı Kathy Lueders, uzay ajansının mevcut bütçesinin iki şirketi seçmesini engellediğini itiraf etti. Bu, ABD Kongresi'nin proje için talep edilen 3,3 milyar doların yalnızca 850 milyon dolarını vermesinden sonraydı.

NASA ayrıca Elon Musk'ın SpaceX firmasının uzay misyonlarının bu sözleşmeyi elde etmesinde rol oynadığını kaydetti. Maliyetin de rol oynadığı düşünülüyor: SpaceX'in teklifi, en düşük fiyatlı teklifti.

Temmuz ayında Bezos, sözleşmenin yeniden değerlendirilmesi için NASA'nın 2 milyar dolara kadar masrafını karşılamayı teklif etti, ancak reddedildi.

Bu arada Sayıştay, Nasa'nın sözleşmeyi yalnızca bir firmaya teslim ederken "uygunsuz davranmadığı" yönünde bir karar verdi.

NASA'nın davaya 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor. SpaceX henüz dava hakkında yorum yapmadı.

Artemis programı kapsamında NASA, 1972'den bu yana ilk kez insanları Ay'a götürmeyi umuyor.

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