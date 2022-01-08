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Jeff Bezos’un Son Yatırımı Yaşlanmayı Durdurmak İçin

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, insan vücudunun bir kısmını veya tamamını gençleştirmeye odaklanan girişime yatırım yaptı.
Jeff Bezos’un Son Yatırımı Yaşlanmayı Durdurmak İçin

Jeff Bezos, kendini yaşlanma sürecini tersine çevirmeye adamış bir firmaya para yatırdı. Amazon kurucusu, bilimsel bir gençlik pınarı bulmak için biyoteknoloji devi Evan Zimmermann ile birlikte çalıştı. İkili, diğer pek çok yatırımcıyla birlikte, dünya çapında araştırmaları finanse etmek için yeni kurulan Altos Labs’ı 230 milyon sterlinle destekledi.

Altos Labs, vücudun nasıl yenilenebileceğini görmek için uzun vadeli bir hedef belirledi. En iyi bilim insanları, insan vücudunu ve organlarını sağlıklı tutmanın yollarını yaratmaya odaklanacakları laboratuvarları yönetmeleri için işe alındılar.

Geçen Aralık ayında, tekniği kullanarak farelere görüş kazandırdığını bildiren Harvard Üniversitesi’nden bir araştırmacı olan David Sinclair şunları söyledi: “Vücudun yaşını tersine çevirebilecek başka ne yapabilirsiniz? Laboratuvarımda, hangisini gençleştirebileceğimizi görmek için deri, kas ve beyin gibi başlıca organ ve dokuları işaretliyoruz.”

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