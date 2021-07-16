Jeff Bezos'un Yeni Yol Arkadaşı Belli Oldu: Oliver Daemon, Tarihteki En Genç Astronot Olacak

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, gelecek hafta uzaya gitmeye hazırlanıyor. Amazon’un kurucusuna, bu yolculukta 18 yaşındaki Oliver Daemon, tarihin en genç astronotu olarak eşlik edecek. Daemon, açık artırmada 28 milyon dolarlık teklifi kazanan isimsiz kişinin yerine yolculuğa katılacağı öğrenildi. Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, açık artırmanın galibinin "program çakışması nedeniyle" görevde bulunamayacağını açıkladı.

Milyarder Jeff Bezos’un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin’den yapılan açıklamada,18 yaşındaki Oliver Daemen’in tarihin en genç astronotu olacağı duyuruldu. Hollandalı fizik öğrencisi Daemon, Jeff Bezos ile birlikte, 20 Temmuz’da Batı Teksas’tan fırlatılacak olan New Shepard adlı roketle düzenlenen uzay uçuşuna katılacak.

28 MİLYON DOLAR VEREN TALİHLİ UÇUŞA KATILMAYACAK

Bununla birlikte, Deamon’un yolculuğa katılacağı haberi, 28 milyon dolarlık kazanan teklif sahibinin uçuşa katılamayacağını açıklamasının ardından geldi.

Hollandalı özel sermaye şirketi Somerset Capital Partners'ın kurucusu ve CEO'su olan finansör Joes Daemen, açık artırmaya çıkan uçuşun bileti için en yüksek ikinci teklifi vermişti. Ancak yolculuğa kendisinin yerine oğlunun katılmasını tercih etti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Deamon sosyal medyada paylaştığı bir videoda, "Uzaya gideceğim için çok heyecanlıyım. Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum ve 18 yaşında olduğum için gelmiş geçmiş en genç astronot olacağım. Sıfır yerçekimini deneyimleyeceğim için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Oliver'ın geçen yıl liseden mezun olduğu ve İspanya'daki özel pilot lisansı için çalışmaya devam etmeden önce bir yıl ara verdiğini belitildi. Eylül ayında Utrecht Üniversitesi'nde fizik ve inovasyon yönetimi alanında eğitimine başlayacak.

EN YAŞLI ASTRONOTA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Diğer taraftan, Blue Origin’in insanlı uçuşu en genç astronotun yanı sıra en yaşlı astronata ev sahipliği yapacak. 82 yaşındaki ABD'li kadın pilot Wally Funk, uzay aracına onur konuğu olarak davet edildi.

MİLYARDERLERİN UZAY YARIŞI

Blue Origin'in ilk insanlı uzay aracı New Shepard'da Funk ve Deamon ile birlikte Jeff Bezos ve kardeşi Mark Bezos'un da olacağı biliniyor.

Öte yandan, Forbes’e göre 210,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Bezos, medyanın 'milyarder uzay yarışı' olarak nitelendirdiği mücadelede, milyarderler Richard Branson ve Elon Musk'a karşı yarışıyor.

BEZOS, BRANSON'DAN DAHA UZAĞA GİDECEK

Richard Branson’un Virgin Galactic’in roketiyle geçen pazar günü gerçekleştirdiği uçuş başarılı oldu. 90 dakika süren uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıktı. Bu, şirketin uzaya gerçekleştirdiği 4'üncü uçuş oldu. Test uçuşunun başarıyla gerçekleşmesiyle 70 yaşındaki Branson "uzaya çıkan ilk milyarder unvanı"nın da sahibi oldu. Virgin Galactic şirketiyle uzay turizmi için şimdiye kadar 600 kişi rezervasyon yaptırdı.

Blue Origin'in uzay aracı New Sahapad, güvenli bir şekilde, Branson'dan daha uzağa gidecek. Uzayın hemen ötesinde ne kadar zaman harcayacakları belli değil. Blue Origin geçmişte ödeme yapan müşterilerin Dünya'ya dönmeden önce sıfır yerçekiminde en az 10 dakika vakit geçireceğini duyurmuştu.