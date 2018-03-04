Jenaratör hırsızlığında 3 tutuklu daha

GECELEYİN EV AÇMA VE HIRSIZLIK (GELİŞME) VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

26.02.2018 tarihinde, Mutluyaka'da, Halken Evleri Ayaz Sokak'ta bulunan bir ikametgahtan 2.5 kw gücündeki jeneratörün çalınması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, C.B. (E-24) ve U.K (E-20)’nin yanı sıra, olayla bağlantısı olduğuna inanılan olan M.B.(E-24), İ.E.(E-18) ve M.K.(E-22) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, bahse konu jeneratörün C.B. tarafından İskele’de başka bir şahsa 800 TL karşılığında satılmak suretiyle de sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.