Jeneratörden Dolayı Yangın Çıktı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

21.01.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Tatlısu balıkçı barınağında, H.Ç.(E-39), kendisine ait teknede tamir yapmak amacı ile, mendirek üzerinde bulunan ve ambar olarak kullandığı hurda salon araç içerisinde çalışır vaziyette bulunan jeneratör ile kaynak yaptığı esnada muhtemelen jeneratörden çıkan kıvılcım neticesinde yangın meydana gelmiştir.

Yangın sonucu ambar olarak kullanılan hurda salon araç içerisinde ve etrafında bulunan bir adet jeneratör, 1 adet spiral makinesi,1 adet kaynak makinesi, muhtelif balık avlama malzemeleri, 1 adet mini buzdolabı, konu şahsa ve tekneye ait çeşitli evraklar ile 500 TL nakit para yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın söz konusu şahıs tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.