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Jeneratörleri hazırlayın, ülke karanlıkta kalabilir!

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Jeneratörleri hazırlayın, ülke karanlıkta kalabilir!
Aynen Cumhuriyet Meclisi gibi karar mekanizmasında sıkıntı yaşayan Kıb-Tek, yönetimin kurbanı oluyor...

Taner ULUTAŞ

KKTC’nin önde gelen kurumlarından Kıb-Tek’te idari mekanizmada görev yapan yöneticiler arasındaki kavga giderek büyüyor. Makamlar arasında meydana gelen hizipleşme ve kavga kurumu zor durumda bırakırken, halk nezdindeki prestijini de yok ediyor.

Kıb-Tek’te yaşanan ihale tartışmasının ardından, bazı birim sorumluları ile yönetim arasında meydana gelen kavga kurumda yaşananların gün ışığına çıkmasına neden olurken, Cratos Otele yapılan 9 Milyon Türk Lirası civarındaki indirim, Kıb-Tek yönetim kurulu üyeleri arasında da sert tartışmalara ve bölünmelere neden oldu.

YÖNETİM TOPLANIP BİR ARAYA GELEMİYOR

Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı olmaksızın, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen’in direktifi ile yapıldığı öne sürülen 9 Milyon tutarındaki indirim ile bazı ihalelerde yönetim kurulu kararı olmaksızın yapılan değişiklikler, yönetim kurulu üyelerinin bir birine düşürürken, toplantıların yapılmamasına da neden oluyor.

AKARYAKIT İLE YEDEK PARÇA ALIMI KARARI ALINAMIYOR

 Yönetim Kurulu üyeleri arasında meydana gelen sert tartışmaların yanısıra UBP ile DP’nin atadığı üyelerin siyasi kimliklerini ön plana çıkartması nedeniyle uzun süre toplanmadığı öğrenildi. Yönetim Kurulu üyelerinin bir araya gelerek toplantı yapamaması nedeniyle birçok makine yedek parçası ile akaryakıt temini ile ilgili karar üretilemediği de öne sürülüyor.

Yönetim Kurulu üyelerinin bir araya gelememesi nedeniyle alınamayan kararlar nedeniyle bazı makinelerin ve trafoların yedek parçaları olmamasından dolayı arıza meydana gelmesi halinde büyük sıkıntı yaşanabileceğine vurgu yapılıyor.

BİR AYLIK AKARYAKIT STOKU KALDI

Kıb-Tek çevrelerinden güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun uzun bir süredir bir araya gelmediğini belirterek, “aralarında yaşanan siyasi tartışma nedeniyle toplanmamayı bir tarafa bırakın, karar da üretilmiyor. Onlarca öneri masada yönetimin toplanmasını bekliyor. Bunlar arasında yedek parçalar ile akaryakıt da var. Ve şayet yönetim toplanıp akaryakıt ve yedek parça ile ilgili karar üretmezse ülke karanlıkta kalabilir. Bir aylık bir akaryakıt stoku var. Akaryakıt ile ilgili karar erken üretilmezse akaryakıt gelene kadar stoklar bitebilir” dedi. 

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