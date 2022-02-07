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Jenkins: Ülkemizin Bir Bakımevi Yasasına Ve Çağdaş Bakımevlerine İhtiyacı Var

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Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılması kabul edilemez
Jenkins: Ülkemizin Bir Bakımevi Yasasına Ve Çağdaş Bakımevlerine İhtiyacı Var

İşte açıklama

Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması
gerekirken azaltılması kabul edilemez


Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıcıların maaşlarının ödenmediği
gerekçesiyle grevde olduklarını ve pek çok hemşirenin temaslı olması nedeniyle tüm
yaşlılara bakıcısız sadece 2 hemşirenin baktığına dair şikayetler almaktayız.


Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşlı hakları ihlalleri konusunda yıllardır
verdiğimiz raporlar ve ihbarlar gecikmeli olarak yanıtlanmıştır.


Geçmiş tecrübelerimizden ders alarak, şu ana kadar başarılı olamayan ilgili makamlarla
resmi olarak temasa geçmek, 'doğru' yoldan gitmek yerine, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı
Derneği olarak bu konudaki endişelerimizi doğrudan halkla paylaşmayı tercih ediyoruz.


Çünkü:


1. İlgili devlet kurumları sorumluluk almak istemiyor,
2. Bilgi halka ulaştığında daha hızlı çözüm bulunuyor.


Devletin özel şirkette bakıcılara sunduğu ücretin devlet kesintileri nedeniyle asgari
ücretin altında kaldığı ve bu nedenle teklifin ilgili şirket tarafından reddedildiği bilgisine
ulaştık. Ayrıca bu kesintiler nedeniyle devlet hastanelerinin sigortalarının deprem
hasarını karşılamadığı bilgisi de alındı. Bu bilgi doğruysa hasta, yaşlı ve çalışan tüm
personel açısından insan hakları ihlali yaşanıyor demektir.


Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması
gerekirken azaltılması kabul edilemez. İhtiyacı önemli ölçüde artan yaşlı ve sağlık
hizmetleri için devlete daha fazla bütçe ayırması için çağrıda bulunuyoruz.


Ayrıca hemşire, bakıcı, temizlikçi vb. temel personelin bu tesislerde yaşlı ve hastalara
temel hizmetleri verebilmeleri için tüm insani ve istihdam haklarının sağlanması
çağrısında bulunuyoruz.


İlgili devlet kurumlarına bu duruma çözüm bulmaları konusunda çağrı yapıyor ve bu
hizmetlere ne kadar bütçe ayrıldığı konusunda bilgi almak istiyoruz.

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