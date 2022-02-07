Jenkins: Ülkemizin Bir Bakımevi Yasasına Ve Çağdaş Bakımevlerine İhtiyacı Var

İşte açıklama

Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması

gerekirken azaltılması kabul edilemez



Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıcıların maaşlarının ödenmediği

gerekçesiyle grevde olduklarını ve pek çok hemşirenin temaslı olması nedeniyle tüm

yaşlılara bakıcısız sadece 2 hemşirenin baktığına dair şikayetler almaktayız.



Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşlı hakları ihlalleri konusunda yıllardır

verdiğimiz raporlar ve ihbarlar gecikmeli olarak yanıtlanmıştır.



Geçmiş tecrübelerimizden ders alarak, şu ana kadar başarılı olamayan ilgili makamlarla

resmi olarak temasa geçmek, 'doğru' yoldan gitmek yerine, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı

Derneği olarak bu konudaki endişelerimizi doğrudan halkla paylaşmayı tercih ediyoruz.



Çünkü:



1. İlgili devlet kurumları sorumluluk almak istemiyor,

2. Bilgi halka ulaştığında daha hızlı çözüm bulunuyor.



Devletin özel şirkette bakıcılara sunduğu ücretin devlet kesintileri nedeniyle asgari

ücretin altında kaldığı ve bu nedenle teklifin ilgili şirket tarafından reddedildiği bilgisine

ulaştık. Ayrıca bu kesintiler nedeniyle devlet hastanelerinin sigortalarının deprem

hasarını karşılamadığı bilgisi de alındı. Bu bilgi doğruysa hasta, yaşlı ve çalışan tüm

personel açısından insan hakları ihlali yaşanıyor demektir.



Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması

gerekirken azaltılması kabul edilemez. İhtiyacı önemli ölçüde artan yaşlı ve sağlık

hizmetleri için devlete daha fazla bütçe ayırması için çağrıda bulunuyoruz.



Ayrıca hemşire, bakıcı, temizlikçi vb. temel personelin bu tesislerde yaşlı ve hastalara

temel hizmetleri verebilmeleri için tüm insani ve istihdam haklarının sağlanması

çağrısında bulunuyoruz.



İlgili devlet kurumlarına bu duruma çözüm bulmaları konusunda çağrı yapıyor ve bu

hizmetlere ne kadar bütçe ayrıldığı konusunda bilgi almak istiyoruz.