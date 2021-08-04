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Jennifer Aniston: Aşı olmayan arkadaşlarımla görüşmüyorum

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Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, aşı olmayı reddeden ya da aşı olup olmadığını açıklamayan arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini açıkladı.
Jennifer Aniston: Aşı olmayan arkadaşlarımla görüşmüyorum

Oyuncu Jennifer Aniston, Koronavirüs salgını boyunca insanların aşılı olup olmadıklarını söylemek konusunda “ahlaki” bir sorumluluğu olduğunu söyledi.

InStyle dergisine konuşan oyuncu Jennifer Aniston, Koronavirüs’e karşı hâlâ aşı yaptırmayan ve bunu reddeden çok sayıda insan olduğunu söyledi.

 

"AŞI KARŞITLARI GERÇEKLERİ DİNLEMİYOR"

NTV'nin aktardığına göre; Amerikalı oyuncu, aşı durumları nedeniyle bazı arkadaşlarıyla irtibatı kesmek zorunda kaldığını anlattı.

“Hala aşı karşıtı olan büyük bir grup var” diyen Aniston, “Ya da bu insanlar gerçekleri dinlemiyor. Bu gerçekten utanç verici” şeklinde konuştu.

Aniston, “Her hafta görüştüğüm bazı insanlarla, aşıyı reddettikleri ya da aşı olup olmadıklarını açıklamadıkları için görüşmeyi kestim. Talihsizlikti” dedi.

“Her gün test yaptırmadığımıza göre bilgi vermenin ahlaki ve profesyonel olarak zorunluluk olduğuna inanıyorum” diyen Aniston, “Bu bir aldatmaca. Çünkü herkes kendi görüşünü haklı görüyor ama pek çok görüşün korku ve propaganda dışında bir dayanağı yok” şeklinde konuştu.

"AŞI OLMAYANLARIN SARILMA ŞANSI YOK"

Aniston, mayıs ayında aşı olmuş, Instagram hesabından aşı olduğu bilgisini vererek aşı sonrası kendini harika hissettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Aşı oldum ve kendimi gerçekten iyi hissediyorum. ABD’de aşı olma ayrıcalığımız olduğu için çok şanslıyız. Aşı olmayanların arkadaşlarına ve aile üyelerine sarılma fırsatı olmayacağını düşünün” demişti.

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