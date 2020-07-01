  • BIST 115.713
  • Altın 388,353
  • Dolar 6,8492
  • Euro 7,7201
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Jennifer Aniston: İnsan hayatına değer veriyorsanız lanet bir maske takın!

» »
Jennifer Aniston: İnsan hayatına değer veriyorsanız lanet bir maske takın!
Jennifer Aniston: İnsan hayatına değer veriyorsanız lanet bir maske takın!

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele adımlarının bir parçası olan maskeyi takmayan isyanlara isyan etti. Aniston, "Eğer insan hayatına değer veriyorsanız lütfen sadece lanet bir maske takın" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından açıklama yapan Aniston insanlara maske takma çağrısında bulundu. Aniston, şunları yazdı: 

"Maskeleri rahatsız edici ve uyumsuz olduğunu anlıyorum. Ama işletmelerin kapanması, işlerin kaybedilmesi, sağlık çalışanlarının ağır yorgunlukla mücadele etmesi ve o kadar insanın hayatını bu virüs nedeniyle biz yeterince çabalamadığımız için kaybetmesi daha kötü değil mi?

İnsanların içindeki basit iyiliğe gerçekten inanıyorum o yüzden biliyorum ki bunu yapabiliriz. AMA ülkemizde hâlâ vaka sayısını azaltmak için gerekli adımları atmayı reddeden insanlar var. İnsanlar "kendi haklarının ellerinden alınmasından" endişe ediyor gibi görünerek maske takmayı reddediyor. Bu basit ve yararlı öneri insanların hayatı pahasına siyasallaştırılıyor. Ve bu tartışma bile olmamalı. 

Eğer insan hayatına değer veriyorsanız lütfen sadece lanet bir maske takın ve çevrenizdekileri de bunu yapmaya teşvik edin"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kutbu'nda sıcaklık küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla artıyor30 Haziran 2020 Salı 09:04
  • Karantina günlerinde seks işçiliği: Hollandalı sektör çalışanları işlerini geri istiyor29 Haziran 2020 Pazartesi 17:20
  • Hadise 8 kilo verdi, son haline beğeni yağdı29 Haziran 2020 Pazartesi 17:00
  • İrem Derici'den Michele Morrone'ya: Aşkım maske tak geberme, daha boy boy çocuklarımız olacak!29 Haziran 2020 Pazartesi 16:16
  • Z kuşağı kimlerden oluşuyor? Z kuşağı nedir?28 Haziran 2020 Pazar 19:12
  • USB şarj aletiyle kendini temizleyen maske üretildi28 Haziran 2020 Pazar 17:27
  • Cem Yılmaz'dan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler yoksa?28 Haziran 2020 Pazar 17:26
  • Bilim insanları gecenin tam üçünde uykunun neden bölündüğünü açıkladı28 Haziran 2020 Pazar 16:58
  • Greta Thunberg: Dünya liderleri iyi gözükmek için benimle selfie çekme kuyruğuna giriyor28 Haziran 2020 Pazar 16:45
  • 12 günlük bebek katarakt ameliyatı oldu28 Haziran 2020 Pazar 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti