Jennifer Aniston: İnsan hayatına değer veriyorsanız lanet bir maske takın!

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele adımlarının bir parçası olan maskeyi takmayan isyanlara isyan etti. Aniston, "Eğer insan hayatına değer veriyorsanız lütfen sadece lanet bir maske takın" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından açıklama yapan Aniston insanlara maske takma çağrısında bulundu. Aniston, şunları yazdı:

"Maskeleri rahatsız edici ve uyumsuz olduğunu anlıyorum. Ama işletmelerin kapanması, işlerin kaybedilmesi, sağlık çalışanlarının ağır yorgunlukla mücadele etmesi ve o kadar insanın hayatını bu virüs nedeniyle biz yeterince çabalamadığımız için kaybetmesi daha kötü değil mi?

İnsanların içindeki basit iyiliğe gerçekten inanıyorum o yüzden biliyorum ki bunu yapabiliriz. AMA ülkemizde hâlâ vaka sayısını azaltmak için gerekli adımları atmayı reddeden insanlar var. İnsanlar "kendi haklarının ellerinden alınmasından" endişe ediyor gibi görünerek maske takmayı reddediyor. Bu basit ve yararlı öneri insanların hayatı pahasına siyasallaştırılıyor. Ve bu tartışma bile olmamalı.

Eğer insan hayatına değer veriyorsanız lütfen sadece lanet bir maske takın ve çevrenizdekileri de bunu yapmaya teşvik edin"