Jennifer Lopez, Instagram'da iki Türk kullanıcıyı takip etti: Takip ettiği Türk sayısı 5'e çıktı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'in Instagram'da iki Türk vatandaşını takip etti. Lopez'in takip ettiği Türk kullanıcı sayısı 5'e çıkarken, diğer kullanıcılar da Lopez'i "Bizi de takip et" diyerek yorum yağmuruna tuttu.

Instagram'daki takipçi sayısı 86 milyonu aşan Jennifer Lopez'in iki Türk genci takibe alması, sosyal medyadaki Türk kullanıcılar arasında gündem oldu. ABD'li yıldızın takip ettiği Türk sayısı da beşe ulaştı.

Instagram'da 1090 kişiyi takip eden sanatçı, kendisini takip eden 2 Türk gencini kısa süre önce takibe aldı. 49 yaşındaki yıldız; Ogan Cihan Öcal ve İzmirhan adlı kullanıcıları sosyal medyada takip etmeye başladı. Daha önce de Gürkan Bilgin, Deniz Şevval ve İrem Üçyaşar isimli Türkleri takip eden ünlü yıldızın, böylece takibe aldığı Türk sayısı da beşe çıktı.

'BİZİ DE TAKİP ET'

Sanatçının neden takip ettiği bilinmeyen bu 5 şanslı hayranına özenen pek çok kişi, Lopez'i "Bizi de takip et" diye yorum yağmuruna tuttu. ABD'li yıldızın takip ettiği Türk fanlarını konserlerine de davet edeceği öğrenildi.