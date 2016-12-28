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Jennifer Lopez, Rihanna’nın sevgilisini kaptı

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Jennifer Lopez, Rihanna’nın sevgilisini kaptı
Bir süre önce genç sevgilisi Casper Smart'tan ayrılan Jennifer Lopez yeni bir aşka yelken açtı. 47 yaşındaki yıldız aşkın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Latin Grammy töreninde eski eşi Marc Anthony ile samimi şekilde görülen ve “Yeniden barıştılar” söylentilerine yol açan Lopez, Drake ile birlikte.

Lopez’in 30 yaşındaki Drake ile samimi şekilde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaşması “Böylece ilişkisini resmi olarak duyurdu” yorumlarına yol açtı. Her ne kadar Lopez; Drake ile çekilen pozuna ilişkin bir açıklama yazmasa da hayranları bu samimi pozları yeni bir aşk olarak yorumladı.

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Lopez’in 30 yaşındaki Drake ile samimi şekilde çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaşması “Böylece ilişkisini resmi olarak duyurdu” yorumlarına yol açtı. Her ne kadar Lopez; Drake ile çekilen pozuna ilişkin bir açıklama yazmasa da hayranları bu samimi pozları yeni bir aşk olarak yorumladı.

Bu arada bir süre önce Drake ile yakınlaşan Rihanna’nın, sosyal medya platformlarında Jennifer Lopez’i takipten çıkarması da bu yorumları güçlendirdi.

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