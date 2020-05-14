Jennifer Lopez'in 12 yaşındaki kızı Emme kitap çıkardı
Bazı çocuklar şanslı doğuyor. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Mark Anthony ile evliliğinden olan 12 yaşındaki kızı Emme de onlardan biri. Küçük yaşına rağmen kitap yazma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Emme, yazdığı kitabı bastırıp okuyuculara ulaştırdı. Resimli kitabın adı, Lord Help Me (Tanrım Yardmım Et).
Jennifer Lopez'in 12 yaşındaki kızı Emme dualarını içeren bir kitap çıkardı. Lopez de Lord Help Me adlı kitabı yazan kızıyla gurur duyduğunu belirterek kitabı tanıttı.
14 Mayıs 2020 Perşembe 19:56
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