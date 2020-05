Bazı çocuklar şanslı doğuyor. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Mark Anthony ile evliliğinden olan 12 yaşındaki kızı Emme de onlardan biri. Küçük yaşına rağmen kitap yazma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Emme, yazdığı kitabı bastırıp okuyuculara ulaştırdı. Resimli kitabın adı, Lord Help Me (Tanrım Yardmım Et).