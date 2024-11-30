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Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili’den deprem sonrası açıklama :"Sivil savunmayı güçlendirin !!!”"

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"Sivil savunmayı güçlendirin !!!”"
Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili’den deprem sonrası açıklama :"Sivil savunmayı güçlendirin !!!”"

Yerbilim Mühendisleri Odası eski Başkanı Vadili’nin açıklaması şöyle:

“Ovgos Fayı’nın KB ya dönüp Aksu bindirmesi üzerinden Antalya Körfezi doğusuna çıktığı fay üzerinde olma ihtimali yüksek 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. İlgili kurumlar tarafından depremin çözümlemesi gerçekleştiğinde bu daha net olarak ortaya çıkacaktır.
Tekrar söylemek istiyorum depremden korkmayın önlem alın;
Diri fay haritasını yayınlayın.
MTA-JMD paleosismoloji çalışması ikinci etabını acilen başlatın.
JMD-AFAD projesi kapsamında deprem laboratuvarını bir an önce kurun.
Sismik boşluk olarak kabul edilen fayları da dikkate alarak fayların deprem oluşturma kapasitesine göre yer ivme haritamızı güncelleyin.
Sivil savunmayı güçlendirin !!!”

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