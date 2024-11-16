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Jeoloji Mühendisi Vadili: Adamızda Bugün Sabah Yarım Saat İçinde 6 Deprem Gerçekleşti

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Jeoloji Mühendisi Vadili: Adamızda Bugün Sabah Yarım Saat İçinde 6 Deprem Gerçekleşti
Jeoloji Mühendisi Vadili: Adamızda Bugün Sabah Yarım Saat İçinde 6 Deprem Gerçekleşti

Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili, bugün sabah saatlerinde Kıbrıs’ta yaşanan ve büyüklükleri 3 ila 4 arasında değişen 6 depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vadili, bölgenin binlerce yıldır bu tür bir deprem rutini yaşadığını belirterek, bu olayın ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekti. Depremlerin güneyden kuzeye uzanan ve karayı kesen sol yanal doğrultu atımlı bir fay hattından kaynaklandığını vurgulayan Vadili, “Bugüne kadar bu hattın varlığından bu denli anlaşılır bir sismik kayıtla haberdar olmamıştık” dedi.

Oğuz Vadili’nin açıklamasının tamamı şöyle:

6 Şubat depremlerinin bölgeye aktardığı stres yükü yavaş yavaş deprem olarak hissedilmeye başlandı. Bölgemiz aslında bu rutini binlerce yıldır yaşıyor!!!

Adamızda bugün sabah toplamda yarım saat içinde 6 adet, büyüklükleri 3 ile 4 arasında 7-12 km sığ derinliklere sahip depremler gerçekleşti.

Depremlerin dizilimleri ve yayılımlarına bakıldığında güneyden kuzeye doğru karayı da kesen! sol yanal doğrultu atımlı bir yırtılma fayından kaynaklı olmalı.

Belki çok hissetmedik. Buğüne kadar bu hattın varlığından bu denli anlaşılır sismik kayıt olarak çok da haberdar olmadık!

Fakat bugünkü kayıtlar bize buraya farklı bir gözle bakmamız gerektiğini çok açık gösterdi. Bugün ciddiye alınması gereken bir olay yaşadık bugün.

Şimdi korkmadan bu hatt ve diğer fay hatlarının stres yüklerini, yayılımlarını, potansiyel deprem üretme kapasitelerini belirleme çalışmalarına devam edilmesi gerekmektedir.

Mesela MTA ve Jeoloji Maden

Dairesi’nin diri fay projesinin ikinci etabına PARA ayırın. Bu işi yapacak kurumlarımız ve insan kapasitemiz vardır.

Tamamlayamadığınız okulların güçlendirme projelerini tamamlayınız. !

Yeni okullar inşaa ediniz. !

Yeni hastahaneler inşaa ediniz.!

Sivil savunmayı güçlendiriniz. !

Sonra üzülmemek için toplumumuz da lütfen bunların takipçisi olsun. !!!

Not: Harita sadece bir görüştür. Bilimsel olarak çalışması için paylaşılmıştır.

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