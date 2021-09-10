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Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1,8 milyon euro ceza

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Alman Bayern Münih kulübünün eski yıldızı Jerome Boateng, ikiz çocuklarının annesi olan eski partnerine saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.
Jerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1,8 milyon euro ceza

Alman Bayern Münih kulübünün eski yıldızı Jerome Boateng, ikiz çocuklarının annesi olan eski partnerine saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Almanya'nın Münih kentinde görülen davada, mahkeme 33 yaşındaki futbolcuyu "yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1,8 milyon euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme, para cezasını en üst limitten verdi.

Boateng'in ceza almasına neden olan olay, çiftin 2018 yılında Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda tatil yaptığı sırada yaşandı.

Savcılık, eski partnerini döverek yaralamakla suçladığı Boateng için tecilli 1,5 yıl hapis ve 1,5 milyon euro para cezası talep etmişti.

Boateng ise eski partnerini yaraladığı yönündeki suçlamayı reddetmişti.

Boateng ve eski partneri, şu an ünlü futbolcuyla yaşayan çocuklarının velayeti konusundaki davada da karşı karşıya.

Bir dönem Alman milli takımında da oynayan Boateng, 10 yıl formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılarak geçen hafta Fransız kulübü Lyon ile sözleşme imzalamıştı. Bayern Münih formasıyla dokuz Bundesliga, iki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Boateng, Almanya'nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer almıştı.

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