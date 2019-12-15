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Jerusalem Post: Türk Donanması, İsrail’in araştırma gemisiyle bağlantı kurarak Kıbrıs’tan kovdu

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Jerusalem Post: Türk Donanması, İsrail’in araştırma gemisiyle bağlantı kurarak Kıbrıs’tan kovdu
Jerusalem Post: Türk Donanması, İsrail’in araştırma gemisiyle bağlantı kurarak Kıbrıs’tan kovdu

Türk Deniz Kuvvetlerinden bir geminin Doğu Akdeniz'de test yapan İsrail'e ait araştırma gemisini bölgeden çıkardığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu muhabirlerinden Barak Ravid Twitter hesabından paylaştığı mesajda, iki hafta önce ortak bir proje üzerinde çalışan İsrailli ve Güney Kıbrıslı araştırmacıları taşıyan İsrail'e ait "Bat Galim" isimli araştırma gemisinin, Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi tarafından Doğu Akdeniz'den çıkarıldığını öne sürdü.

Ravid, adını açıklamadığı İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı mesajında, Türk Deniz Kuvvetlerine ait geminin Bat Galim'e telsiz yoluyla ulaşarak bölgeden ayrılması emrini verdiğini iddia etti.

Barak Ravid mesajında ayrıca olayın yaşandığı anda İsrail'e ait araştırma gemisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde deniz yetki alanında olduğu iddiasında bulundu.

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