Jerusalem Post: Türkiye Sınırı Suriye’deki Işid Liderleri İçin Güvenli Liman mı

ABD Özel Kuvvetleri'nin Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgede düzenlediği operasyonda IŞİD lideri Ebu İbrahim el‑Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesi dünyada büyük ses getirdi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, “Suriye-Türkiye sınırı IŞİD liderleri için güvenli liman mi?” başlıklı bir analiz yayınladı.

Yazıda, eski IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin de Ekim 2019'a Türkiye sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Berişa'da bir eve düzenlenen baskında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Kureyşi'nin öldürüldüğü Atme'nin de Reyhanlı'ya sadece 4 kilometre uzaklıkta olduğunu yazan Jerusalem Post, IŞİD liderlerinin aileleriyle beraber Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşamasının, bu bölgelerin terör örgütü için bir sığınacak liman olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Yazıda, Türkiye'nin IŞİD yanlısı çok sayıda kişinin Suriye'ye geçmesine yardım ettiği, Suriye'deki aşırılık yanlılarını desteklediği ve muhtemelen IŞİD liderlerinin sınıra yakın yerlerde yaşadığını da bildiği iddia edildi.

‘TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK NOKTASINA 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA’

Kureyşi'nin Atme'deki evine perşembe günü düzenlenen ABD operasyonu sırasında intihar bombasının patlaması sonucu IŞİD lideriyle beraber eşi ve çocukları da ölmüştü.

Jerusalem Post'un analizinde, Kureyşi'nin öldürüldüğü evin Türkiye'nin İdlib'de kurduğu bir güvenlik noktasına 2 kilometre uzaklıkta olduğu da belirtildi.

Türkiye sınırındaki İdlib vilayetini kontrol eden İslamcı örgütlerden Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ), Kureyşi'nin öldürüldüğü ev yakınında varlığını sürdürdüğü kaydedilen analizde, Türkiye'nin son yıllarda İdlib'de birçok gözlem noktası kurduğu, HTŞ militanlarının da zaman zaman güvenlik gerekçesiyle Türk askerlerinin geçişine eşlik ettiği ifade edildi.