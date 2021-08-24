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Jet sosyetesi bunu konuşuyor

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Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı sosyetik güzel, ünlü iş adamı eşini ve sevgilisini drone ile yakaladı.
Jet sosyetesi bunu konuşuyor

Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı sosyetik bir kadın, kendisini aldattığını düşündüğü iş adamı kocasını dronla takibe aldı. Eşinin tüm aldatma anlarını saniye saniye kaydettiren sosyetik isim daha sonra eşiyle evlerini ayırdı.

Birliktelikleri örnek olarak gösterilen sosyetik bir çift, şimdilerde boşanma noktasına geldi. Bir süredir araları limoni olan ve bu durumu ellerinden geldiğince saklamaya çalışan çiftin son yaşadıkları ajan filmlerine konu olacak cinsten.

Eşini yabancı bir kadınla yakaladı

Sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan sosyetik kadın, kocasını bir otelin restoranında yabancı bir güzelle eğlenirken yakalamış. Fakat ne yakalama!

Dronla otel odasının balkonundan kocasını görüntüledi

Eşinin kendisini aldattığını düşünen sosyetenin gözde hanımefendisi, kocasını takibe almış ve bir drone ekibi kurmuş. Eşini dronla takip ettiren sosyetik güzel, restoranda eşini, yabancı bir güzel ile eğlenirken saniye saniye görüntületmiş.

Daha sonra otel odasının balkonunda da eşini kayda alan bu sosyetik güzel, tüm aldatma görüntülerini kayıt altına almış..Tabii bu durum sonrası evlerini ayıran sosyetik çift, birbirlerine dava açmamış ama aldatma hikayesi şimdilerde tüm sosyetenin diline düşmüş. Kaynak: Takvim

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