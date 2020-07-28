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jigolo çetesi vurgun paralarını KKTC'de yemiş...

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Polis ekipleri, erkekleri jigolo yapma vaadiyle 10 milyon TL’nin üzerinde dolandıran çetenin elebaşının bilgisayarını incelemeye aldı. Şu ana kadar kayıtların yüzde 30’unu inceleyen polis ekipleri, 2 binden fazla mağdurun olduğunu tespit etti.
jigolo çetesi vurgun paralarını KKTC'de yemiş...

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde, 30 kişinin dolandırıldıklarını söyleyerek şikâyetçi olması üzerine, internette jigolo siteleri kuran bir çeteye operasyon düzenlemişti. Çetenin bu siteler üzerinden, “10 bin TL kazanmak ister misiniz?” ilanları verdiği, bu ilanları arayan erkeklere, kendilerini jigolo yapacakları ve büyük paralar kazanacakları vaadinde bulundukları belirlenmişti. Üye olan erkeklerden bin ile 5 bin TL arasında üyelik parası alındığı, kadınlarla buluşamayan erkeklerin üyeliği iptal etmek istediklerinde cayma bedeli olarak da para alındığı ortaya çıkmıştı. Çetenin kurduğu 10 çağrı merkezi üzerinden yürütülen vurgunun ardından operasyon başlatılmış, çete elebaşı Çağatay Ö.’nün de arasında bulunduğu 75 kişi gözaltına alınmıştı.

DAHA YÜZDE 30’U İNCELENDİ

Polis el koyulan bilgisayar ve diğer dijital verilerin yüzde 30’u üzerinde yaptığı araştırmada, dolandırılan 2 bin kişinin ismine ulaştı. Çetenin 10 milyon TL üzerinde vurgun yaptığı belirlenirken, inceleme tamamlandığında mağdur sayısının on binleri bulabileceği belirtildi. Mağdur kişilerin başına gelenleri aile ve yakın çevreleri duyar endişesiyle polise gitmekte zorlandıkları, başka kişilerin tuzağa düşmemesi için internette şikâyet yazıları yazdıkları ortaya çıktı. 75 kişi adliyeye sevk edildi.

TELEFONDA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER 

Bir çete yöneticisinin bilgisayarında, dolandırılan kişiyle çağrı merkezi çalışanı kadının konuşmasına da ulaşıldı. Cinsel içerikli konuşan kadının kurbanını kurduğu her cümlede ağına iyice düşürdüğü anlaşıldı.

BU NE LÜKS

Mavi tikli Instagram hesabında sanatçı, söz yazarı ve besteci olduğu yazan çete elebaşı Çağatay Ö.’nün lüks yaşam fotoğraflarıyla sosyal medya fenomeni haline geldiği ve takipçi sayısının da 52 bine yaklaştığı belirlendi. Albüm çıkardığı ve klip çektiği de tespit edilen Çağatay Ö.’ün, bazı gece kulüplerinde şarkı söylediği, bazı TV ve radyolarda programlara katıldığı, dizilerde de rol aldığı paylaşımlarında yer aldı. Çağatay Ö. ve diğer yöneticilerin vurgun paralarıyla her hafta sonu KKTC’ye giderek eğlendikleri, Ege ve Akdeniz’de yat gezintileri yaptıkları da tespit edildi. 

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