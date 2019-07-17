  • BIST 99.782
  • Altın 258,001
  • Dolar 5,6889
  • Euro 6,3796
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Jigolo olmak isteyen Trabzonlu O.Ç'nin hayalleriyle oynadılar

» »
Para karşılığı sevişerek zengin olmak hayaliyle arkadaşlık sitesine üye olan O.Ç. dolandırıldı. Jigolo olmak için form dolduran 23 yaşındaki O.Ç. ‘den kayıt ücreti altında kendisinden 4 bin lira alan kişiler kayıplara karıştı.
Jigolo olmak isteyen Trabzonlu O.Ç'nin hayalleriyle oynadılar

Trabzon’da Jigolo olmak isteyen O.Ç. isimli şahıs, internette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form doldurdu. 23 yaşındaki O.Ç., kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye 4 bin lirasını kaptırdı.

İnternette gördüğü bir arkadaşlık sitesinde jigolo olmak için form dolduran 23 yaşındaki Trabzonlu O.Ç., kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye 4 bin lirasını kaptırdı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan O.Ç., internette gördüğü jigolo reklamına tıklayıp adaylık formunu doldurdu ve irtibat numarasını verdi. İddiaya göre, daha sonra tanımadığı bir numaradan kendisini arayan bir kişi, üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini söyledi.

Üyeliğinin aktifleştirilmesini talep eden O.Ç., banka yoluyla kendisini arayan kişiye 4 bin lira gönderdi. Bir süre sonra para gönderdiği kişiyi arayan O.Ç., telefonlara bir türlü ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan O.Ç., polis merkezine giderek başından geçeni anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden çağrı: “Çocuklarımızın bayram sevincine ortak olun”17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
  • Pilli, Kamu-Sen heyeti ile görüştü17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
  • KKTC’deki çiftçiden Türkiye’ye sözleşmeli üretim17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:59
  • Ecevit cuma günü anılacak17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
  • Akıncı, Guterres’i beşli gayriresmi toplantı için devreye girmeye çağırdı17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
  • TDP: Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin kabul görmemesi gelecek adına kaygı verici17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
  • Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:44
  • İzinsiz ikametten 3 kişi daha tutuklandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
  • Kök hintkeneviri bitkisinden bir kişi tutuklandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:34
  • Araç kundaklamaya çalışan 2 kişi tutuklandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti