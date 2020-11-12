Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si

Beyaz Saray, dört yıl boyunca Başkan Trump'la aynı kadraja girmemek için her şartı zorlayan First Lady Melania Trump'ın ardından maaşlı, tam zamanlı bir işi olan, İngilizce profesörü Jill Biden'la tanışmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray, dört yıl boyunca Başkan Trump'la aynı kadraja girmemek için her şartı zorlayan First Lady Melania Trump'ın ardından maaşlı, tam zamanlı bir işi olan, İngilizce profesörü Jill Biden'la tanışmaya hazırlanıyor.

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında 43 yıllık eşi Jill Biden'ı podyuma "Ben Jill'in eşiyim" diyerek davet ederken muhakkak düşünülmüş bir stratejiyi uyguluyordu.

Joe Biden, 2008 yılında ABD 44'üncü Başkanı Barack Obama kendisini başkan yardımcısı ilan ettiği gün de eşi hakkında, "Eşim Jill'i birazdan siz de tanıyacaksınız, öldürücü güzellikte bir kadın, lakin tek sorunumuz onun doktorasının olması" diyordu.

Elbette en öne çıkan özelliği güzelliği değildi. Joe Biden'ı Jill'in politikayla uzaktan yakından alakasının olmaması ve kendi kariyerine ve kadın haklarına odaklanmış bir kadın olması etkilemişti.

Ancak Joe Biden'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının arkasındaki asıl kahramanın Dr. Jill Biden olduğu ve 43 yıl boyunca Joe Biden'ın en önemli akıl hocası olduğu görmezden gelinmeyecek bir gerçek.