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Jimnastik yargıya taşınıyor

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Lefkoşa Jimnastik İhtisas Derneği öncülüğündeki 5 Jimnastik kulübü, Spor Dairesinin, Jimnastik Federasyonu’nda genel kurul gerçekleştirmemesini yargıya taşıyacak.
Jimnastik yargıya taşınıyor

Kısa süre içerisinde yargı sürecini başlatacak olan Lefkoşa Jimnastik İhtisas Derneği’nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Belirlediğimiz 4 madde ile Spor Dairesi ve Jimnastik Federasyonuna yönelik yargı süreci başlatacağız. Bu maddeler şöyledir:

1) Toplam 8 kulübün olduğu ve 5 kulübün imzasıyla verilen ancak üzerinden 6 ay geçmesine rağmen genel kurula gidilmemesi.

2) Aralık ayında genel kurul yapılmadı. Kulüplere faaliyet ve mali rapor sunulmadı.

3) Mevcut kulüplerle genel kurul yapmaktan kaçınan Spor Dairesi yeni yandaş kulüpler kurdurarak Nisan ayı sonunda aktivite düzenleyip, seçimi kendi belirledikleri başkan adayına kazandırmaya çalışacaklar.

4) Kulüplerin özerkliğini kaybetmiş federasyona aktarılan parayı ve federasyonun kulüp gibi çalıştırılarak kurs ücretlerinin nerelerde harcandığı bilinmiyor.” Bundan sonra yaşanacaklardan dolayı da bizler sorumlu değiliz.

 

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