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Jimnastik yarışmasında Michael Jackson temalı performans zafere taşıdı

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Kalifornia kentinde düzenlenen üniversiteler arası jimnastik yarışmasına Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) takımıyla katılan Katelyn Ohashi'nin, Michael Jackson'ın unutulmaz şarkılarına yer verdiği koreografik performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı
Jimnastik yarışmasında Michael Jackson temalı performans zafere taşıdı

 

Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) jimnastik sporcusu Katelyn Ohashi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentinde ABD'li giyim markası Under Armour sponsorluğunda düzenlenen (Collegiate Challenge) üniversiteler arası jimnastik yarışmasında sergilediği performansla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

Ünlü müzisyen Michael Jackson'ın en çok sevilen parçalarından oluşan bir kolaj ile figürlerini harmanlayan 20 yaşındaki genç atletin koreografisi izleyenlerin büyük beğenisi topladı.

Ohashi'nin yarışmanın her bir jürisi tarafından 10 tam puan kazanan 1 buçuk dakikalık performansı, seyirciler tarafından çok beğenilirken, genç sporcunun figürlerini sergilediği sırada salonda uzun süre alkışın durmadığı görüldü.

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