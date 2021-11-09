Vakıflar İdaresi’nin Düzenlediği “Jıngle Söz Yazma” Ve “T-Shırt Tasarım” Yarışması Kazananları Belli Oldu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri bağlamında, EVKAF İyilik Gönüllüleri ve Temiz Kıbrıs İnisiyatifi iş birliğinde düzenlediği “Çevre için T-shirt Tasarımı” ve “Jingle Söz Yazma” yarışması kazananları belli oldu.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Heidi Trautman (Yazar ve Sanatçı), Mandana Mehrnia (Grafik ve Seramik Sanatçısı) ve Prof. Dr. Nur Onat’tan (Arucad Sanat Fakültesi Dekanı) oluşan tshirt tasarımı jüri üyeleri, 700 eser üzerinden ön eleme ile ayırdığı 165 eserden, yaş gruplarına göre dereceye giren öğrencileri belirledi.

Ortaya çıkan eserlerin farklı şehirlerde sergi olarak sunulacağı, kazanan tasarımların t-shirt olarak üretilip satışa sunulacağı ve gelirlerinin yeni ağaç dikimi için kullanılacağı yarışmada derece girenler şu şekilde:

“6-10 Yaş Kategorisi

I. Masal Seral Kadıoğlu

II. Doğgün Uğurlubirel

III. Efsane Plümer Küçük

11-14 Yaş Kategorisi

I. Mavi Eva Genrihs

II. Hasan Aksoy

III. Sudenaz Atahan

15-18 Yaş Kategorisi

I. Mehmet Ali Yıldız

II. Derviş Eren Şimşek

III. Yağmur Emine Şimşek”

SÖZ YAZMA YARIŞMASI

Jingle Söz Yazma Yarışması’nda ise 30 eser arasından birinci gelen eserin sahibi 9 yaşındaki Ecemnaz Buran oldu.

Derman Atik (tiyatro yönetmeni), Kadir Evre (müzik sanatçısı), Fahriye Özay (ses sanatçısı ve TV programcısı) ve Grammy adayı, opera sanatçısı ve yapımcı Demetra G. Mustafaoğlu’dan oluşan Jingle Söz Yazma Yarışması jüri üyelerinin ise eser ile ilgili çalışmalarını daha sonra ileteceği kaydedildi.

ÖDÜL TÖRENİ 15 KASIM’DA

Kazananlar için ödül töreninin 15 Kasım’da yapılacağı belirtildi.