  • BIST 1.628,190
  • Altın 570,96
  • Dolar 9,7272
  • Euro 11,2693
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

“Jıngle Söz Yazma” Ve “T-Shırt Tasarım” Yarışması Kazananları Belli Oldu

» »
Vakıflar İdaresi’nin Düzenlediği “Jıngle Söz Yazma” Ve “T-Shırt Tasarım” Yarışması Kazananları Belli Oldu
“Jıngle Söz Yazma” Ve “T-Shırt Tasarım” Yarışması Kazananları Belli Oldu

 Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri bağlamında, EVKAF İyilik Gönüllüleri ve Temiz Kıbrıs İnisiyatifi iş birliğinde düzenlediği “Çevre için T-shirt Tasarımı” ve “Jingle Söz Yazma” yarışması kazananları belli oldu.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Heidi Trautman (Yazar ve Sanatçı), Mandana Mehrnia (Grafik ve Seramik Sanatçısı) ve Prof. Dr. Nur Onat’tan (Arucad Sanat Fakültesi Dekanı) oluşan tshirt tasarımı jüri üyeleri, 700 eser üzerinden ön eleme ile ayırdığı 165 eserden, yaş gruplarına göre dereceye giren öğrencileri belirledi.

Ortaya çıkan eserlerin farklı şehirlerde sergi olarak sunulacağı, kazanan tasarımların t-shirt olarak üretilip satışa sunulacağı ve gelirlerinin yeni ağaç dikimi için kullanılacağı yarışmada derece girenler şu şekilde:

“6-10 Yaş Kategorisi

I. Masal Seral Kadıoğlu

II. Doğgün Uğurlubirel

III. Efsane Plümer Küçük

11-14 Yaş Kategorisi

I. Mavi Eva Genrihs

II. Hasan Aksoy

III. Sudenaz Atahan

15-18 Yaş Kategorisi

I. Mehmet Ali Yıldız

II. Derviş Eren Şimşek

III. Yağmur Emine Şimşek”

SÖZ YAZMA YARIŞMASI

Jingle Söz Yazma Yarışması’nda ise 30 eser arasından birinci gelen eserin sahibi 9 yaşındaki Ecemnaz Buran oldu.

Derman Atik (tiyatro yönetmeni), Kadir Evre (müzik sanatçısı), Fahriye Özay (ses sanatçısı ve TV programcısı) ve Grammy adayı, opera sanatçısı ve yapımcı Demetra G. Mustafaoğlu’dan oluşan Jingle Söz Yazma Yarışması jüri üyelerinin ise eser ile ilgili çalışmalarını daha sonra ileteceği kaydedildi.

ÖDÜL TÖRENİ 15 KASIM’DA

Kazananlar için ödül töreninin 15 Kasım’da yapılacağı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMT Mücahitler Derneği 10 Kasım Mesajı Yayımladı09 Kasım 2021 Salı 15:51
  • “Jıngle Söz Yazma” Ve “T-Shırt Tasarım” Yarışması Kazananları Belli Oldu09 Kasım 2021 Salı 15:38
  • Amcaoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı09 Kasım 2021 Salı 15:32
  • Emekli Subaylar Derneği’nin 10 Kasım Mesajı09 Kasım 2021 Salı 15:23
  • GÜÇ-SEN, IV. Derece Muhafız Sayısının 20’ye Çıkarılmasında Mutabakata Vardı09 Kasım 2021 Salı 15:17
  • Özçınar: Büyük Önder’in Çizdiği Yol, Bugün Olduğu Gibi Yarın Da Bizlere Rehber Olacak09 Kasım 2021 Salı 15:04
  • Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı09 Kasım 2021 Salı 14:53
  • Bakan Çavuşoğlu, 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayınladı09 Kasım 2021 Salı 14:15
  • Erhürman: Halka hizmet için siyaset yapmıyorlar09 Kasım 2021 Salı 13:47
  • Erhürman: Bu zihniyetin, ülkenin ekonomik sorunlarıyla ilgili gailesi yok09 Kasım 2021 Salı 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti