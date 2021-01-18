  • BIST 1.526
  • Altın 443,407
  • Dolar 7,5168
  • Euro 9,0770
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKA1560 test,11’i yerel 12 pozitif vaka

Jipe yanıcı madde döküp yaktılar!

» »
Dipkarpaz'da Hüseyin Hakkı ÇEBİ’ye ait ikametgahının avlusu içerisinde park halinde bulunan jeep araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.
Jipe yanıcı madde döküp yaktılar!

       18.01.2021 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Dipkarpaz'da Hüseyin Hakkı ÇEBİ’ye ait ikametgahının avlusu içerisinde park halinde bulunan jeep araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır.

     Çıkan yangın araç sahibi ve olay yerine giden polislerin müdahalesi ile söndürülmüştür. Yangın sonucu aracın ön tamponu, panjur ve ön kaporta boyası yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jipe yanıcı madde döküp yaktılar!18 Ocak 2021 Pazartesi 11:13
  • Sokağa çıkma yasağında uyuşturucuyla yakalandılar!18 Ocak 2021 Pazartesi 11:08
  • Meclis Genel Kurulu Toplanıyor.Gündemde başkanlık seçimi var18 Ocak 2021 Pazartesi 10:43
  • Politis: Taraflar 5'li konferansta Guterres çerçevesinde Federasyon görüşecek18 Ocak 2021 Pazartesi 10:31
  • Devlet hastanesinde bugün grev yapılacak18 Ocak 2021 Pazartesi 09:50
  • 23 yaşındaki genç ağır yaralandı18 Ocak 2021 Pazartesi 09:40
  • AB’den gelecek olan aşılar bugün teslim ediliyor18 Ocak 2021 Pazartesi 09:29
  • Dikkat! 6 saatlik elektrik kesintisi olacak18 Ocak 2021 Pazartesi 09:26
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 18 Ocak Pazartesi)18 Ocak 2021 Pazartesi 09:14
  • Tandoğan Yalkut yazdı..."Bu Bir Kriz Değil…"18 Ocak 2021 Pazartesi 08:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti