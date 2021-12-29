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JK Rowling’in Transseksüel Görüşlerine Bir Harry Potter Oyuncusu Daha Tepki Gösterdi

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Harry Potter serisinde Percy Weasley'i canlandıran Chris Rankin, yazarın transseksüel görüşlerini zarar verici olarak niteledi.
JK Rowling’in Transseksüel Görüşlerine Bir Harry Potter Oyuncusu Daha Tepki Gösterdi

Harry Potter serisiyle hem edebiyat hem de sinema dünyasına iz bırakan JK Rowling geçtiğimiz aylarda yaptığı ayrımcı ve transseksüelleri hedef alan açıklamalarından sonra projesinde yer alan pek çok oyuncunun eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ve Eddie Redmayne gibi serinin başrollerinden sonra şimdi de sekiz filmin altısında Percy Weasley’i oynayan oyuncu Chris Rankin yazara tepkisini gösterdi.

Rankin, aktif bir şekilde LGBQ için çalıştığını belirterek şunları söyledi: “LGBTQ+ odaklı hayır kurumlarıyla çok çalışıyorum. Ailemin çoğu topluluğun üyesi. Muhtemelen bu konuda bağlılıklarımın nerede olduğunu tahmin edebilirsiniz. Trans bir kişi erkek ya da kadın olduğunu söylediğinde, onlara bu şekilde davranmalıyız. Aksini söylemek onlara zarar verir” dedi.

YAPTIĞI AÇIKLAMALAR DA BİR İŞE YARAMADI

Rowling, Haziran 2020’de “kadınlar” yerine “adet gören insanlar” kelimelerini kullandıktan sonra transfobi suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Daha sonra yeni bir denemede iddialara karşı kendini savundu, ancak eleştirilerle karşılaşmaya devam etti.

Rowling, biyolojinin önemini vurguladı ve şunları söyledi: “Transları tanıyor ve seviyorum, ancak cinsiyet kavramını silmek, birçok kişinin hayatını anlamlı bir şekilde tartışma yeteneğini ortadan kaldırıyor.”

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