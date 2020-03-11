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Joe Biden adaylık yarışında öne geçti

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Demokrat başkan aday adayı Joe Biden Michigan eyaletinde rakibi Bernie Sanders’ı geride bıraktı. Biden önseçimlerin yapıldığı altı eyaletten dördünde galip geldi.
Joe Biden adaylık yarışında öne geçti

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat adayın belirlenmesi sürecinde eski başkan yardımcısı Joe Biden en yakın rakibi 78 yaşındaki Vermont Senatörü Bernie Sanders ile adaylık yarışında arayı açtı.

Başkan adayının belirlenmesi sürecinde ülkenin altı eyaletinde önseçimler yapıldı. Biden sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Kasım ayındaki seçimlerde de kilit rol oynayacak Michigan eyaletinin yanı sıra Mississippi, Missouri ve Idaho eyaletlerinde önseçimleri kazandı. 77 yaşındaki Biden'ın çalışan sınıf seçmenler ve Afro-Amerikan seçmenlerden aldığı destekle öne geçtiği belirtiliyor.

Seçim yapılan diğer iki eyalet Kuzey Dakota ve Washington’daki sonuçlar ise henüz belli olmadı.

Salı günü yapılan önseçimlerde toplam 3979 delegeden 352'sinin oyları belli olacak. "Süper Salı" olarak adlandırılan geçen hafta yapılan önseçimlerde de Biden 14 eyaletten 10'unu kazanmıştı.

Temmuz ayında yapılacak Demokrat Parti kongresinde 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde kimin yarışacağı kesinlik kazanacak. Demokratlardan bir siyasetçinin aday gösterilebilmesi için 3 bin 979 delegeden bin 991'inin oyunu alması gerekiyor.

Eski Başkan Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Biden, sol eğilimli aday Sanders'e işbirliği çağrısında bulundu. Biden, "Ortak bir hedefimiz var. Birlikte Donald Trump'ı yeneceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayının ise ABD Başkanı Donald Trump olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Koronavirüs endişesi

Öte yandan koronavirüs salgını seçim kampanyalarını da etkilemeye başladı. Hem Biden hem de Sanders Salı gecesi için Ohio’da planlanan mitingleri iptal etti. Sanders’ın kampanyası ile ilgili planlamaların halk sağlığı göz önünde bulundurularak yapılacağı açıklanırken, Biden Florida'daki bir mitingini iptal ederken, koronavirüsle mücadele planını bu hafta açıklayacağını duyurdu.

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