Joe Biden başkan adaylığından çekildi, yardımcısı Kamala Harris'e adaylık için destek verdi

ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, sosyal medya hesabında bir mektup yayınlayarak adaylıktan çekildiğini açıkladı ve başkan adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu.

Biden mektubunda seçime dört ay kala aldığı kararın "partisinin ve ülkesinin iyiliği için" olduğunu belirtti.

Biden Haziran sonunda, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la yaptığı televizyon tartışmasındaki kötü performansından bu yana Demokrat Partililer'den gelen yoğun bir çekilme baskısı altına girmişti.

Biden mektubunda başkan olarak hizmet vermenin hayatının en büyük onuru olduğunu belirtirken "Niyetim yeniden seçilmek olsa da, çekilmemin ve görev süremin sonuna dek sadece başkanlık görevlerime odaklanmanın partimin ve ülkemin iyiliğine olacağını düşünüyorum" dedi.Biden ayrıca, gelecek hafta konuyla ilgili bir konuşma yapacağını da vurgaladı.

Biden yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür ederken "olağanüstü bir ortak" olduğunu belirtti.

Biden geçen hafta Covid teşhisi konulduktan sonra memleketi Delaware eyaletinde dinlenmeye çekilmiş, ancak "gelecek hafta seçim kampanyasına geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini" söylemişti.

Joe Biden daha önce de sadece "Tanrının" kendisini yarıştan çekebileceğini belirtmiş, sonra da bir sağlık sorunu olması halinde çekilmeyi değerlendirebileceğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı çekilme duyurusunun hemen ardından yine X hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili demokratlar, 2020'de partinin adayı olarak verdiğim ilk karar "Kamala Harris'i başkan yardımcısı olarak seçmekti ve şimdiye kadarki en iyi kararım oldu" dedi.

Biden ayrıca, "Bugün Kamala'ya bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump'u yenme zamanı. Yapalım bunu" ifadelerini kullandı.

Biden'ın desteğini alan Kamala Harris de "Donald Trump'ı ve aşırılıkçı Proje 2025 gündemini yenmek için Demokrat Parti'yi ve ülkemizi birleştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Harris "Seçime kadar 107 günümüz var. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız" diye konuştu.