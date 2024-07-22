  • BIST 11156.2
  • Altın 2562.748
  • Dolar 33.0817
  • Euro 36.0528
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Joe Biden başkan adaylığından çekildi, yardımcısı Kamala Harris'e adaylık için destek verdi

» »
ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, sosyal medya hesabında bir mektup yayınlayarak adaylıktan çekildiğini açıkladı ve başkan adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu.
Joe Biden başkan adaylığından çekildi, yardımcısı Kamala Harris'e adaylık için destek verdi

Biden mektubunda seçime dört ay kala aldığı kararın "partisinin ve ülkesinin iyiliği için" olduğunu belirtti.

Biden Haziran sonunda, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la yaptığı televizyon tartışmasındaki kötü performansından bu yana Demokrat Partililer'den gelen yoğun bir çekilme baskısı altına girmişti.

Biden mektubunda başkan olarak hizmet vermenin hayatının en büyük onuru olduğunu belirtirken "Niyetim yeniden seçilmek olsa da, çekilmemin ve görev süremin sonuna dek sadece başkanlık görevlerime odaklanmanın partimin ve ülkemin iyiliğine olacağını düşünüyorum" dedi.Biden ayrıca, gelecek hafta konuyla ilgili bir konuşma yapacağını da vurgaladı.

Biden yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür ederken "olağanüstü bir ortak" olduğunu belirtti.

Biden geçen hafta Covid teşhisi konulduktan sonra memleketi Delaware eyaletinde dinlenmeye çekilmiş, ancak "gelecek hafta seçim kampanyasına geri dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini" söylemişti.

Joe Biden daha önce de sadece "Tanrının" kendisini yarıştan çekebileceğini belirtmiş, sonra da bir sağlık sorunu olması halinde çekilmeyi değerlendirebileceğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı çekilme duyurusunun hemen ardından yine X hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili demokratlar, 2020'de partinin adayı olarak verdiğim ilk karar "Kamala Harris'i başkan yardımcısı olarak seçmekti ve şimdiye kadarki en iyi kararım oldu" dedi.

Biden ayrıca, "Bugün Kamala'ya bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump'u yenme zamanı. Yapalım bunu" ifadelerini kullandı.

Biden'ın desteğini alan Kamala Harris de "Donald Trump'ı ve aşırılıkçı Proje 2025 gündemini yenmek için Demokrat Parti'yi ve ülkemizi birleştirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Harris "Seçime kadar 107 günümüz var. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Peru'da dünyadan soyutlanmış kabile, yaşadıkları ormanın dışında görüntülendi18 Temmuz 2024 Perşembe 18:47
  • Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?17 Temmuz 2024 Çarşamba 22:39
  • Instagram fenomeni Kat Torres, insan kaçakçılığı ve kölelik suçlarından hapis cezasına çarptırıldı17 Temmuz 2024 Çarşamba 21:36
  • Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi16 Temmuz 2024 Salı 19:41
  • Trump'a suikast girişimi şüphelisi Crooks ile ilgili soruşturma sürüyor15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:26
  • FBI, Trump’a silahlı saldırıyı “suikast girişimi ve iç terör eylemi” olarak soruşturacak15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:20
  • Simpsonlar yine gündemde: Trump suikastı önceden dizide işlendi mi?14 Temmuz 2024 Pazar 18:27
  • Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama14 Temmuz 2024 Pazar 16:33
  • Donald Trump'a suikast girişimi: Öldürülen saldırganın kimliği açıklandı14 Temmuz 2024 Pazar 12:12
  • Elon Musk "Biden'ın sağlık durumu" tartışmasına katıldı: ABD medyası aynı yalanları söyledi02 Temmuz 2024 Salı 22:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti