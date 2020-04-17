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Joe Biden: Donald Trump, Amerika'yı koronavirüs salgını karşısında savunmasız bıraktı

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ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olması beklenen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ı koronavirüs salgınıyla mücadelede başarısız olduğunu söyleyerek eleştirdi.
Joe Biden: Donald Trump, Amerika'yı koronavirüs salgını karşısında savunmasız bıraktı

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olması beklenen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ı koronavirüs salgınıyla mücadelede başarısız olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, "Donald Trump, Amerika'yı salgın karşısında savunmasız bıraktı" dedi.

“Başkan Trump gerekeni yapmıyor" diyen Biden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump, sağlık uzmanlarının ve istihbarat servislerinin uyarılarını gözardı etti ve Çin'in liderlerine güvenmeyi tercih etti ve şimdi hepimiz bunun bedelini ödüyoruz.”

“Trump, Çin'le ticaret anlaşması yapmakla virüsten daha fazla ilgilendi...Çin halen Covid-19'la ilgili araştırmaları sansürlüyor. Bu da bizlerin virüsü yenmesini zorlaştırıyor."

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