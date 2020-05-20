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Joe Biden, Netanyahu'ya karşı çıktı: İsrail'in ilhak planını desteklemiyorum

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İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmenin vaktinin geldiğini söylemişti
Joe Biden, Netanyahu'ya karşı çıktı: İsrail'in ilhak planını desteklemiyorum

ABD'deki başkanlık seçimlerinde tek Demokrat Aday Adayı Joe Biden, İsrail'in Filistin'deki bazı toprakları ilhak etme hamlesini desteklemediğini söyledi.

Washington merkezli The Hill'in haberine göre eski başkan yardımcısı Biden, "İlhakı desteklemiyorum. Aslında, Trump'ın barış sürecine zarar vermesini tersine çevireceğim" sözlerini kullandı.

Yahudi Demokratlar programında konuşma yapan Biden, İsrail'in ilhak tehditlerini ve yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini ifade ederken, bunun barış umudunu yok edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı "Orta Doğu barış planında", Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netnayahu ne demişti?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmenin vaktinin geldiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

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