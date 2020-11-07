Joe Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda zaferini ilan edecek
Georgia'da oylar yeniden sayılıyor, Kuzey Carolina'da ise Trump önde Gözler Nevada ve Pensilvanya'dan gelecek haberde
Joe Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda zaferini ilan edecek
Georgia'da oylar yeniden sayılıyor, Kuzey Carolina'da ise Trump önde Gözler Nevada ve Pensilvanya'dan gelecek haberde
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