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Joe Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda zaferini ilan edecek

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Joe Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda zaferini ilan edecek
Joe Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda zaferini ilan edecek

 

Joe Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda zaferini ilan edecek 

Georgia'da oylar yeniden sayılıyor, Kuzey Carolina'da ise Trump önde Gözler Nevada ve Pensilvanya'dan gelecek haberde

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