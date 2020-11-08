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Joe Biden taraftarları Covid-19'a rağmen seçim sonucu kutlamaları için sokaklara döküldü

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Joe Biden taraftarları Covid-19'a rağmen seçim sonucu kutlamaları için sokaklara döküldü
Joe Biden taraftarları Covid-19'a rağmen seçim sonucu kutlamaları için sokaklara döküldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığı haberleri üzerine halk sokaklara döküldü.

Sonuç için belirleyici eyaletlerden Pennsylvania'da Biden'ın rakibi Donald Trump ile arasını açmasının ardından basın kuruluşları Demokrat Parti adayının kazanacağının kesinleştiği öngörüsünde bulundu.

4 gündür sonuçların açıklanmasını bekleyen Biden taraftarları, haberin ardından pandemiye rağmen meydanlara çıktı. Philadelphia, New York ve Washington gibi çok sayıda kentte binlerce kişi sevinç gösterileri için toplandı.

Beyaz Saray'ın karşısındaki Black Lives Matter Plaza'da da kalabalıklar oluştu. Ülkede Covid-19 vakalarında yeni bir rekor kırılmış olmasına rağmen maskeli göstericiler, alkışlar, sloganlar ve kornalar eşliğinde seçim sonucunu kutladı.

Salı günü düzenlenen seçimlerin ardından günlerce ülkede hangi adayın başkan olacağı sorusu belirsizliğini koruyordu. Cumartesi günü oyların yüzde 99'unun sayıldığı Pennsylvania'da Biden'ın az bir farkla öne geçmesinin ardından Amerikan basını, Biden'ın kazanacağı öngörüsünde bulundu.

Diğer taraftan rakibi Başkan Trump, sonucun henüz resmileşmediğini hatırlatarak, Biden'ı "zaferini erken ilan etmekle" suçladı.

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